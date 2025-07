Como manter a saúde das crianças nas férias? Pediatra indica cuidados

Com a chegada do período das férias escolares e do verão amazônico, as praias se tornam um dos destinos mais procurados pelas famílias paraenses, para momentos de lazer e descanso. Para as crianças, é uma oportunidade de diversão garantida, já para os pais, é preciso ter atenção e cuidado com a saúde dos pequenos, especialmente com a pele, alimentação e hidratação.

De acordo com a pediatra Camila de Macêdo, em entrevista para a TV Liberal, a idade ideal para levar bebês à praia é a partir dos seis meses. “A indicação pediátrica é a partir dos seis meses, quando eles são liberados para usar protetor solar. Quanto maior o fator, melhor, porque eles têm uma pele mais sensível à exposição”, explica.

Para evitar danos solares, os pais devem evitar a praia no período de 10h da manhã até 16h da tarde, quando há maior risco de queimaduras. Para as crianças com sensibilidade ou neurodivergentes, que não gostam da textura em creme dos protetores comuns, a médica indica proteção em spray. “É indicado protetor em creme, porque tem maior absorção. Quando a criança tem alguma sensibilidade sensorial ao toque mais molhado, o spray é o mais indicado”, diz Camila.

As crianças com sintomas gripais devem ficar de repouso, para evitar que outras crianças sejam contaminadas. A pediatra alerta para o risco de otite quando crianças com sintomas gripais entram na água. “Em geral, a criança que tá com sintomas gripais tem tendência a ter otite porque quando ela mergulha, a secreção do rosto pode ir para o ouvido. Os primeiros sinais são coceira e depois dor”.

“O calor acaba piorando muito as alergias, é importante manter a hidratação e reforçar a hidratação da pele”, destaca a médica. Um dos riscos para os pequenos é a contaminação por larva migrans, popularmente conhecida como bicho geográfico.

“A gente tem que tomar muito cuidado para a criança não pisar em areia fofa, ou não brincar, que é onde estão mais essas larvas e bactérias, então a areia molhada é melhor. As larvas vêm das fezes de cachorros e outros animais, que são enterradas na areia fofa”, finaliza.