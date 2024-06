Dia dos Namorados: confira dicas de presentes para os casais apaixonados pela cultura geek

A menos de uma semana para o Dia dos Namorados a busca do presente ideal segue a todo vapor. Para aqueles que gostam de animes, filmes, HQs e séries, não faltam opções para presentear os apaixonados. Denis Barbosa, consultor de uma loja do segmento geek de um shopping da região metropolitana de Belém, em entrevista ao Grupo Liberal, afirmou que as vendas aumentam de 40% a 50% nesta época do ano. Além disso, ele revela quais são os itens mais procurados pelos clientes que querem presentear seus parceiros.

O lojista diz que para se preparar para esta, que é uma das datas que mais movimenta o comércio, a empresa define estratégias para intensificar as vendas ainda mais. “Nos preparamos fazendo combos e kits.Oferecemos descontos ao comprar duas camisetas, ou formamos kits de camisetas com canecas, chapéus ou bolsas. Fazemos isso para que o cliente consiga levar mais de um produto, praticando a chamada venda casada”, explicou Denis.

Denis diz que a cultura geek tem ganhado cada vez mais destaque entre os consumidores de Belém e no dia 12 de junho não seria diferente: “A cultura geek tem crescido muito, e isso se aplica também ao Dia dos Namorados, pois as pessoas que são fãs do mundo Geek sempre procuram produtos relacionados a animes, filmes, Marvel e DC, por exemplo, para presentear”.

O vendedor também listou os produtos mais procurados pelos casais para o Dia dos Namorados e deixou a dica para quem ainda está em busca do presente ideal.

Camisas

Segundo Denis, nesta temporada do ano o item mais procurado pelos ‘pombinhos’ são as camisas de personagens. Ele ainda diz que camisas para o casal usar combinando, com personagens que formam casais na ficção, como 'Super Homem' e 'Mulher Maravilha', sempre agradam aos clientes. Os preços variam de acordo com o modelo e personagem, com opções custando a partir de R$ 70.

Canecas

Outra opção que agrada muito aos casais geek são as canecas. Seguindo o mesmo padrão, com a variedade de personagens e estampas, os apaixonados sempre gostam muito do utensílio. Entre os personagens mais procurados, as 'Meninas Superpoderosas', o 'Homem Aranha' e 'Naruto', se destacam nessa opção de presente, que pode ser encontrado por preços a partir de R$ 70.

Action Figures

Outra opção, agora para aqueles que gostam de colecionáveis, são os action figures ou os famosos ‘Funko Pops’ podem ser uma boa pedida. Com uma infinidade de opções, os bonecos colecionáveis tem personagens de filmes de super heróis da Marvel e DC, personagens da saga 'Harry Potter', e personagens de filmes clássicos. As imagens podem ser adquiridas a partir de R$ 160.

Demanda para a última semana

Faltando pouco tempo para o aguardado dia 12 de junho, os lojistas e comerciantes de todos os setores projetam uma ‘reta final’ intensa nas vendas. Denis diz que espera uma demanda muito alta para esta última semana, com um grande número de vendas, principalmente, dos produtos ‘queridinhos’. “Estamos com uma expectativa muito alta e, claro, com uma grande variedade de produtos. E que cabem no bolso do cliente”, finalizou Denis falando sobre a expectativa.