Confira dicas de presentes de até R$ 100 em Belém para o Dia dos Namorados

Com a chegada do mês de junho e a pouco menos de duas semanas para o Dia dos Namorados, comemorado no dia 12, a movimentação pela busca do presente ideal já foi registrada no centro comercial de Belém, na manhã do sábado (1º), muitos casais já aproveitaram para antecipar as compras. Para quem pretende economizar, é possível encontrar itens de até R$ 100,00. Lojistas e comerciantes já têm expectativas para as vendas, que dependendo do tipo de produto comercializado pelo estabelecimento, chegam a aumentar até 70% nesta época do ano, conforme uma das vendedoras ouvidas pelo Grupo Liberal.

VEJA MAIS

No local, muitas lojas já apostam em desconto para atrair mais clientes. Segundo os lojistas, o movimento de consumidores deve intensificar ainda mais nos dias anteriores à data comemorativa. Dentre as diversas opções, o camelô Marcos Marques, que trabalha vendendo roupas masculinas há mais de 40 anos, conta que peças de vestuário são bastante procuradas como opção de presente para os namorados. Segundo ele, quem passa pelo local já aproveita e confere o que levar para o parceiro.

“Já estão procurando shorts e camisas. Aqui tenho shorts de tactel e de elastano. Temos camisas na promoção. Uma camisa custa 13 reais, duas saem por 25 reais e o shorts fica por 12 reais. Também tem regata de 13 reais, além de bermuda jeans a 28 reais. Ainda vai ter muita mercadoria. Na próxima segunda-feira (3 de junho), vou repor o estoque”, afirma ele. Segundo o vendedor, os produtos não chegam nem a R$ 100: “Levando, também, oito shorts para o Dia dos Namorados vai dar 96 reais”.

Camelô Marcos Marques, vendedor do comércio, comenta as buscas por presentes (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Alternativas

Entre outras opções para presentear estão os calçados - tanto para homens quanto para mulheres. Patrícia Souza, vendedora de uma sapataria na área comercial, detalha que a demanda é maior entre os namorados, que buscam uma lembrancinha para agradar as namoradas. A preparação para as vendas desse período, segundo ela, já vinha sendo feita desde antes da chegada do mês de junho. “Tem sandálias de até 40 reais, tem sapatênis por menos de 100 reais, já com desconto”, afirma Patrícia.

“Também temos sandalinhas de 20 a 34 reais (para as mulheres). Rasteirinhas também estão a menos de 100 reais, com um desconto de 30% de desconto, saindo a 90 reais. Dependendo do valor, o cliente também vai ganhar desconto à vista, no crédito ou no débito. Nós estamos na época de faturar, de aproveitar o movimento e estamos na época, também, de fornecer preços bons aos consumidores”, explica a vendedora, ao lembrar que o movimento deste sábado é só um indicativo do que ainda vem pela frente.

Acessórios

Joias e bijuterias também são procurados para quem deseja complementar o presente principal, segundo os vendedores. Madalena Moreira, que comercializa acessórios, conta que essas são as opções preferidas das mulheres. “Temos cordões, anéis, que fazem muito sucesso com as mulheres, pulseiras, brincos. Os clientes podem contar com cordões a partir de 20 reais, que são folheados. Anéis a partir de 10 reais. Tanto para os homens quanto para as mulheres”, relata.

“Os preços variam até 60 reais. Com menos de 100 reais, tem como comprar um presente muito bem escolhido. Com as alianças, já tem até como fazer um pedido de namoro. Na época dos namorados, a venda primordial é de alianças. Esse é um mês propício para as vendas. É como se fosse um segundo natal para a gente. É onde a gente tem uma melhora das vendas”, relata Madalena, ao pontuar que, no ponto dela, o movimento aumenta em aproximadamente 70% com relação a outras épocas do ano.

Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal

Oportunidade

Quem não perdeu tempo no sábado e aproveitou para pesquisar os preços e garantir um bom presente foi a esteticista Mariane Barros e o vendedor comercial Thiago Pinheiro. De olho nas promoções em uma loja de calçados, eles só tinham um objetivo: encontrar um presente que agradasse e com um precinho em conta. “A gente veio logo para fugir daquela correria. Viemos procurar calçados. Ele [o esposo dele] mandou eu escolher. Então, eu posso escolher tudo. E ainda, vamos escolher o presente dos dois”, diz Mariane.