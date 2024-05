Dia dos Namorados: jantar pode passar dos R$ 600 em restaurantes de Belém

De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o Dia dos Namorados é uma das datas comerciais mais lucrativas do ano, representando uma injeção econômica significativa para o setor. A duas semanas para o 12 de junho de 2024, alguns estabelecimentos em Belém já estão com reservas esgotadas para a data, e as que ainda estão disponíveis podem custar entre R$ 350 e R$ 620 (valor total para o casal). A Abrasel no Pará estima que, na comparação com o ano passado, o valor das reservas subiu, acompanhando a inflação do período.

Uma pesquisa feita pela reportagem de O Liberal levantou os preços das reservas para os namorados em três restaurantes de Belém e região metropolitana. No bairro da Cidade Nova V, em Ananindeua, as reservas de um restaurante custam entre R$ 349 e R$ 399, incluindo: entrada, dois pratos principais e duas sobremesas — a reserva mais cara inclui uma mesa posta romântica. O jantar de um restaurante no bairro de Nazaré, na capital, inclui o mesmo cardápio, custando R$ 250 por pessoa ou R$ 500 por casal — sem bebidas ou taxa de consumação inclusas.

Também em Nazaré, outro estabelecimento (no estilo rooftop) estava, até esta terça-feira (28/05), com o segundo lote de reservas à venda, no valor de R$ 620 para as duas pessoas. Além da entrada, pratos principais e sobremesas, o pacote inclui uma garrafa de frisante, três fotos profissionais e um brinde surpresa.

O presidente da Abrasel no Pará, Rafael Menezes, informa que em alguns estabelecimentos no estado, o faturamento frequentemente supera em até duas ou três vezes o movimento de um dia comum, impulsionado pela maior demanda por jantares românticos e celebrações. “Os bares e restaurantes se preparam para lidar com o aumento da demanda, muitos contratam funcionários temporários. Isso não apenas ajuda a atender melhor os clientes durante o pico de movimento, mas também contribui para a economia local, criando oportunidades de emprego temporário”, afirma.

Outro aspecto importante destacado pela Abrasel é o impacto na cadeia de suprimentos, estimulando fornecedores de alimentos, bebidas, flores, decoração e outros itens relacionados, e gerando um impacto econômico positivo mais amplo. Além disso, segundo a associação, os menus especiais são uma estratégia para atrair clientes que desejam uma proposta diferenciada na data, o que torna a experiência mais cara.

Preços mais altos

“A tendência é que haja um aumento de 2024 em relação a 2023 nos preços das reservas para o Dia dos Namorados, relacionado com a alta demanda e com os custos operacionais mais elevados. Não podemos deixar de citar também o preço dos insumos e o peso inflacionário dos últimos 12 meses que, ao meu ver, é o que mais pesa para o reflexo deste aumento nas reservas”, explica Rafael Menezes. Em Belém, a inflação entre abril de 2024 e abril de 2023 (dados mais recentes) ficou em 6,42% para o grupo de “alimentação fora do domicílio”, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). “É muito particular de cada estabelecimento e do tipo de serviço a ser ofertado, mas deve acompanhar, pelo menos, a inflação”, justificou.