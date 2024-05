Dia dos Namorados: confira 5 filmes para assistir se estiver de coração partido

O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, é a data mais romântica do calendário brasileiro. Entretanto, essa comemoração não traz alegria para todos e chega a ser tratada com indiferença. Se você está de coração partido no mês do amor, confira cinco filmes com reviravoltas dramáticas.

“Desejo e Reparação”

Filme "Desejo e Reparação" (Reprodução)

Sinopse: Os jovens Cecilia (Keira Knightley) e Robbie (James McAvoy) são apaixonados um pelo outro e mantém uma relação secreta. Ele, filho do caseiro da mansão onde ela vive com a família, é acusado de um crime pela irmã caçula de sua amada, Briony (Saoirse Ronan). Separados, Cecilia e Robbie ainda se amam, até que algo muda no destino antigo casal.

Classificação: 14 anos

Onde ver: Globoplay e Prime Video

“(500) Dias com Ela”

Filme "(500) Dias com Ela" (Reprodução)

Sinopse: Durante uma reunião com o chefe Vance (Clark Gregg), Tom Hansen (Joseph Gordon-Levitt) conhece a nova assistente: Summer Finn (Zooey Deschanel). Impressionado com a beleza da jovem, ele tenta por duas semanas se aproximar dela. Durante uma ida ao karaokê, Tom encontra Summer e a história de amor inicia.

Classificação: 12 anos

Onde ver: Star+

“Um Dia”

Filme "Um Dia" (Reprodução)

Sinopse: No dia 15 de julho, Emma (Anne Hathaway) e Dexter (Jim Sturgess) se conheceram na faculdade. Ao longo de 20 anos, essa data marca a vida deles. Enquanto Emma busca ser bem sucedida na carreira, Dexter consegue sucesso facilmente. Apesar da passagem do tempo, eles continuam conectados e interligados de alguma maneira.

Classificação: 12 anos

Onde ver: Prime Video

“Vidas Passadas”

Filme "Vidas Passadas" (Reprodução)

Sinopse: Os amigos de infância Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo) se separam quando a família dela decide sair da Coreia do Sul e ir para Toronto, no Canadá. Conectados profundamente, eles se encontram novamente após 20 anos. Em Nova York, Nora e Hae Sung vivem uma semana diferente do habital, enquanto precisam lidar com as consequências da vida, do amor e das escolhas que fizeram.

Classificação: 12 anos

Onde ver: Globoplay e Prime Video

“La La Land - Cantando Estações”

Filme "La La Land - Cantando Estações" (Reprodução)

Sinopse: Mia (Emma Stone) sonha em ser atriz e corre atrás de realizar seu desejo. Sebastian (Ryan Gosling) é um pianista de jazz que tem altos objetivos. Em Los Angeles, eles se conhecem e se apaixonam. Durante a busca por fama e sucesso, Mia e Sebastian vivem um relacionamento em quatro estações.

Classificação: Livre

Onde ver: Globoplay, Prime Video e Star+

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)