Hulk e Thor juntos em novo filme? Atores devem protagonizar filme de investigação

Mark Ruffalo e Chris Hemsworth, conhecidos por interpretar nas telas dos cinemas os personagens, respectivamente, Hulk e Thor na saga Vingadores, devem atuar juntos em um novo filme de investigação. Os atores já contracenaram juntos em outros quatro longas da franquia, porém, este será o primeiro longa do universo de super-heróis. As informações foram divulgadas pelo site Deadline na última semana.

A dupla estaria em conversa para participar de uma adaptação, feita pela Amazon MGM Studios, do livro “Crime 101” de Dom Winslow. O longa-metragem terá a direção e o roteiro assinado por Bart Layton.

Ainda não há informações sobre a sinopse do filme. No entanto, o roteiro original fala sobre os roubos de joias de alto nível que ocorrerem em toda a costa do Pacífico, em casos envolvendo supostamente os cartéis colombianos após investigação da polícia. O detetive Lou Lubesnick - nenhum ator foi apontado para o papel ainda - acredita que se trate de um equívoco, concentrando esforços em um criminoso específico.