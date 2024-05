‘Beetlejuice 2’: novo trailer do filme revela morte de personagem; veja vídeo e cartazes individuais

O novo trailer de “Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”, continuação do filme de 1988, revelou a morte de um personagem original. O longa, que chega aos cinemas em setembro de 2024, é dirigido por Tim Burton - assim como a primeira produção. No elenco, Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara retornam aos seus papéis, enquanto Jenna Ortega, Monica Bellucci e Willem Dafoe estrelam novos personagens.

O personagem original que está morto no segundo filme de “Os Fantasmas se Divertem: Beetlejuice” (1988) é Charles Deetz, interpretado por Jeffrey Jones. O trailer do filme inicia no velório do pai de Lydia Deetz (Winona Ryder). A aparição do personagem e do ator não eram esperadas, visto que Jeffrey está longe da vida pública desde que foi acusado de possuir pornografia infantil.

Confira o trailer de “Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” (2024)

Qual a sinopse de “Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” (2024)?

Em “Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”, uma tragédia inesperada reúne as três gerações da família Deetz. Lydia (Winona Ryder), com sua mãe, Delia (Catherine O’Hara), e sua filha, Astrid (Jenna Ortega), retorna à casa em Winter River. Mesmo após anos, Lydia ainda é assombrada por Beetlejuice (Michael Keaton) e vê tudo mudar completamente quando Astrid abre o portal para a vida após a morte. Assim, logo é esperado que alguém fale o nome do travesso três vezes e o traga ao mundo, colocando caos na rotina de todos.

Quem está no elenco de “Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” (2024)?

O elenco de “Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” (2024) é formado por Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Jenna Ortega, Monica Bellucci, Willem Dafoe e Justin Theroux.

Veja cartazes individuais de personagens de “Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” (2024)

Michael Keaton como Beetlejuice no filme "Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice" (Reprodução / Instagram @wbpictures_br)

Winona Ryder como Lygia Deetz no filme "Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice" (Reprodução / Instagram @wbpictures_br)

Jenna Ortega como Astrid Deetz no filme "Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice" (Reprodução / Instagram @wbpictures_br)

Catherine O'Hara como Delia Deetz no filme "Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice" (Reprodução / Instagram @wbpictures_br)

Monica Bellucci como Delores no filme "Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice" (Reprodução / Instagram @wbpictures_br)

Justin Theroux como Rory no filme "Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice" (Reprodução / Instagram @wbpictures_br)

Quando estreia “Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” (2024)?

O filme “Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” (2024) estreia em setembro deste ano.

