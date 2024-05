Novo dublador do Wolverine é revelado para filme com ‘Deadpool’

No próximo dia 25 de julho, estreará “Deadpool & Wolverine”, o terceiro filme a franquia do mercenário tagarela. Esse é um dos filmes mais aguardados deste ano, tudo porque tem a volta de Hugh Jackman como Wolverine. Porém, o que todos gostarima de saber é quem seria o novo dublador do personagem, já que Isaac Bardavird, dublador do Wolverine em quase todas as mídias, morreu no início de 2022.

Ele foi vítima de complicações de um enfisema pulmonar.

Porém, o mistério chegou ao fim e foi revelado o novo dublador do Wolverine, nesta segunda-feira (20). Luiz Feier Motta. foi o escolhido. Ele é muito conhecido por ser as vozes de Sylvester Stallone e a segunda voz do Sr. Incrível de “OS Incríveis”. Motta também já dublou o personagem em “X-Men: Evolution” e “X-Men 97”, tendo experiência em ser a voz do Logan.

Isaac Bardavird eternizou na voz do Wolverine pela longevidade do papel e também porque chegou a impressionar o próprio Hugh Jackman.

Em 2017, no “The Noite”, de Danilo Gentili, Hugh e Isaac se encontraram para uma entrevista com o apresentador, que armou uma surpresa para que o atro australiano conhecesse a voz oficial do Wolverine no Brasil. Hugh, aliás, se ajoelhou para ele no meio da conversa. Na ocasião, Hugh Jackman veio ao país divulgar “Logan”.

O trailer oficial de “Deadpool & Wolverine”, que já saiu há um tempo, antes dele um teaser rápido no Super Bowl, apenas Wolverine aparecia sem falas foi dublado. O que chamou atenção foi que Hugh Jackman, que divide o protagonismo, ficou apenas legendado por um tempo.