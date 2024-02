Cena picante entre Jenna Ortega e ator 31 anos mais velho causa polêmica; entenda

Para muitas pessoas, foi um choque ver a atriz Jenna Ortega, que deu vida a adolescente Wandinha, na série de mesmo nome da personagem, em cenas picantes com um ator 31 anos mais velho. A artista, de 21 anos, está no novo filme "Miller’s Girl" interpretando momentos íntimos com o ator Martin Freeman, de 52. A cena causou polêmica

Na trama, Jenna dá vida a jovem Cairo Sweet, uma estudante de 18 anos que escreve um conto erótico com a ajuda de um professor de escrita criativa chamado Jonathan Miller, vivido por Freeman.

Jenna Ortega e Martin Freeman em cena picante no filme Miller's Girs (Foto/Divulgação)

Críticas

Nas redes sociais, quem assistiu ao filme criticou bastante a cena. "Acho que finalmente me cansei desses filmes com relacionamentos com tanta diferença de idade”, desabafou uma pessoa no X, antigo Twitter, após ver a obra. “São todos asquerosos e simplesmente deu. Não importa que sejam a Jenna Ortega e o Martin Freeman, nada salva esse filme”.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)