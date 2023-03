Produtor detona protagonista de ‘Wandinha’: ‘Mesquinhez e toxicidade’; entenda a polêmica

O produtor da série “Spartacus”, Steven DeKnight, detonou a protagonista de “Wandinha”, Jenna Ortega, após a atriz criticar o roteiro da produção da Netflix. Por meio do Twitter, o profissional - que não atuou em “Wandinha” - disse que as declarações da atriz eram “mesquinhas” e “tóxicas”.

"Ela também deve se perguntar como se sentiria se os showrunners dessem uma entrevista e falassem sobre o quão difícil ela era e se recusassem a apresentar o material", disse o produtor.

"Esse tipo de declaração está além da mesquinhez e toxicidade. Amo o trabalho dela, mas a vida é muito curta para lidar com pessoas assim no mercado", completou.

Entenda a polêmica

A polêmica começou após Jenna Ortega dar uma entrevista ao podcast Armchair Expert, onde ela afirma que “Wandinha” não foi seu momento de "maior orgulho" e revelou que precisou interferir no roteiro e mudar falas da personagem.

"Tudo o que ela faz, tudo o que eu tive que interpretar não fazia sentido para a personagem dela. Ela estar em um triângulo amoroso não fazia sentido", disse Ortega.

"Havia uma fala sobre esse vestido que ela tinha que usar para um baile da escola e ela diz: 'Oh meu Deus, eu amo isso! Eu não posso acreditar que eu disse isso. Eu literalmente me odeio.' E eu tive que dizer: 'Não, de jeito nenhum'", revelou a atriz.

"Houve momentos naquele set em que até me tornei pouco profissional, em um sentido em que comecei a mudar as falas", admitiu. "O supervisor do roteiro pensou que eu estava indo com alguma coisa e então eu tinha que sentar com os roteiristas e eles diziam: 'Espera, o que aconteceu com a cena?'. E eu tinha que explicar por que não podia fazer certas coisas. Eu me tornei muito, muito protetora com ela", concluiu.

“Wandinha” acompanha as aventuras da introspectiva Wandinha Addams para se adaptar à escola Nunca Mais e desvendar os mistérios do novo lar, enquanto tenta dominar suas habilidades. A primeira temporada da série, lançada no ano passado, foi uma das produções mais assistidas de 2022. Uma sequência foi confirmada pela Netflix.