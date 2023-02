Stranger Things é a produção mais assistida de 2022; veja ranking

A série "Stranger Things" foi a produção mais assistida de 2022 nas plataformas de streaming, segundo pesquisa feita pela empresa Nielsen. A produção da Netflix tem quatro temporadas lançadas e já foi renovada para a quinta temporada.

Netflix e Disney+ estão entre os serviços de streaming mais assistidos. São mais de 100 bilhões de minutos assistidos, somando apenas "Stranger Things", "Cocomelon" e "Ozark", disponíveis na Netflix. "Encanto", "Bluey" e "The Simpsons", da Disney+, somam mais de 64 bilhões de minutos assistidos.

Quais as 15 produções mais assistidas de 2022?

Stranger Things (Netflix) - 52 bilhões de minutos;

NCIS (Diversas plataformas) - 38.1 bilhões de minutos;

Cocomelon (Netflix) - 37.8 bilhões de minutos;

Ozark (Netflix) - 31.3 bilhões de minutos;

Encanto (Disney) - 27.4 bilhões de minutos;

Grey’s Anatomy (Netflix) - 26.8 bilhões de minutos;

Criminal Minds (Diversas plataformas) - 24.9 bilhões de minutos;

Bluey (Disney+) - 21.1 bilhões de minutos;

Gilmore Girls (Netflix) - 20.8 bilhões de minutos;

Seinfeld (Netflix) - 19.3 bilhões de minutos;

Supernatural (Netflix) - 18.8 bilhões de minutos;

Wandinha (Netflix) - 18.6 bilhões de minutos;

Heartland (Netflix) - 18 bilhões de minutos;

Cobra Kai (Netflix) -16.7 bilhões de minutos;

The Simpsons (Disney+) - 15.9 bilhões de minutos.

Apesar de diversos lançamentos originais terem surgido em 2022, as produções ocuparam apenas quatro das 15 primeiras colocações do ranking. Séries como "Supernatural", "The Simpsons" e "Gilmore Girls" continuam atraindo os espectadores. Estes dados ajudam a compreender como é importante manter um cardápio de produções variado para os assinantes.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)