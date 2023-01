Netflix confirma estreia de série em live-action 'One Piece' para 2023

A Netflix confirmou nesta segunda-feira (30) que a adaptação em live-action do mangá "One Piece" chegará à plataforma ainda neste ano. O anúncio foi feito com a divulgação do poster da produção.

VEJA MAIS

“O pirata que estica está vindo aí. A série live-action de 'One Piece' estreia esse ano”, escreveu a o perfil nas redes sociais. A plataforma também compartilhou um link para a página da série com uma imagem inédita.

Com quase 30 anos de existência e mais de 400 milhões de exemplares vendidos, "One Piece" é um sucesso entre os fãs de quadrinhos.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)