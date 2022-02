Lançamentos da Netflix em fevereiro de 2022 já estão chegando: veja estreias de filmes e séries

EDREDOM

Sexo no BBB 22: Maria e Eliezer perdem a vergonha e transam embaixo do edredom

Antes do casal ir ao quarto, Maria chegou a convidar Eliezer e o brother recusou. Neste momento, Maria disse: 'Perdeu a chance de me comer hoje'. Mas, no final da festa, o casal foi para debaixo do edredom