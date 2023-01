Netflix oferece salário de até R$ 1,9 milhão ao ano para comissário de bordo

A Netflix está com processo seletivo aberto para contratação de um comissário de bordo para trabalhar nos jatos do seu Departamento de Aviação. O sálario anual do novo funcionário será de US$ 385 mil, o equivalente a R$ 1,9 milhão. As informações são do portal O Antagonista.

A empresa de streaming procura candidatos com “julgamento independente, discrição e qualidades excepcionais de atendimento ao cliente”.

A pessoa contratada ficará baseada em San Jose, Califórnia, e deverá ter treinamento de segurança em voo certificado pela FAA (Administração Federal de Aviação).

VEJA MAIS:

Segundo a página de empregos, na Netflix, a faixa salarial de mercado para essa função varia de US$ 60 mil a US$ 385 mil.

O que faz um comissário de bordo da Netflix?

As tarefas do comissário de bordo da empresa de streaming incluem a realização de inspeções pré-voo de equipamentos de emergência da cabine, cozinha e cockpit, carregamento de bagagem e instruções aos passageiros sobre procedimentos de segurança e emergência. As tarefas exigem trabalho em fins de semana, além de longos períodos longe de casa, diz o perfil do cargo no site da Netflix.

Em alguns dias da semana, o comissário terá que trabalhar em solo, no hangar da Netflix em San Jose, o significa “ser capaz de ajudar na compra de estoque para as aeronaves antes das viagens, além de ser capaz de levantar e carregar até 13 quilos ao transportar e abastecer a aeronave”. Quem for contratado deverá também comparecer às reuniões da equipe em Burbank.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)