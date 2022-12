Netflix anuncia fim do compartilhamento de senhas

A empresa de streaming Netflix anunciou que pretende acabar com o compartilhamento de senhas entre os usuários da plataforma em 2023. O plano deve começar nos Estados Unidos e ser implementado nas demais regiões em seguida. Com informações da Fox Business.

A empresa estima que mais de 100 milhões de pessoas utilizam os serviços da Netflix com contas emprestadas, geralmente de familiares ou amigos. No início da transição, a empresa enviará mensagens para quem usa senhas de outros usuários sugerindo que essas pessoas paguem por isso.

A repressão da Netflix corre o risco de desperdiçar anos de boa vontade que a empresa construiu ao longo dos anos e irritar os consumidores, que têm uma infinidade de outros serviços de streaming para escolher.

"Não se engane, não acho que os consumidores vão adorar logo de cara", disse o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, a investidores no início de dezembro, acrescentando que cabia à empresa garantir que os usuários valorizassem o pagamento para o serviço.

A Netflix atualizou suas páginas de ajuda ao cliente este ano para dizer que as contas devem ser compartilhadas apenas por pessoas que moram juntas. A empresa disse que aplicaria suas regras com base em endereços IP, IDs de dispositivos e atividade da conta.

É uma grande reviravolta para uma empresa que uma vez compartilhou no Twitter: "Amor é compartilhar uma senha". O esforço faz parte da resposta da Netflix à desaceleração do crescimento, especialmente no mercado dos EUA.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)