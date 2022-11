Quadrinista brasileira diz que a série '1899' da Netflix é idêntica ao seu quadrinho 'Black Silence'

A ilustradora, quadrinista brasileira Mary Cagnin fez uma postagem ontem, 20, noTwitter em formato de Thread - ou fio como chamam na rede - sobre a nova série da Netflix "1899" lançada este ano, o que levantou a suspeita de plágio por ser parecida com o quadrinho "Black Silence", publicado em 2016 pela autora.

Mary começa a postagem dizendo que está em choque: "O dia que descobri que a série 1899 é simplesmente IDÊNTICO ao meu quadrinho Black Silence, publicado em 2016", começou a postagem. Logo abaixo a autora traz algumas de suas ilustrações comparadas às cenas da série da Netflix. "SPOILERS À FRENTE. Está tudo lá: A pirâmide negra. As mortes dentro do navio/nave. A tripulação multinacional. As coisas aparentemente estranhas e sem explicação. Os símbolos nos olhos e quando eles aparecem (+)", continuou.

Confira a publicação na íntegra no Twitter:

A série 1899 tem a produção de Baran bo Odar e Jantje Friese, criadores da série Dark, que também fez sucesso na Netflix nos últimos anos e, por isso, os fãs aguardavam a estreia de "1899".

Ao tomar ciência da publicação da brasileira, na manhã de hoje, 21, por meio da conta oficial no Instagram o autor Baran bo Odar falou sobre o assunto: "como já mencionei em meu post anterior: Infelizmente não conhecemos a artista [brasileira], nem sua obra ou quadrinho. Nunca roubaríamos de outros artistas como nos sentimos como artistas. Também entramos em contato com ela, então esperamos que ela retire essas acusações. A internet se tornou um lugar estranho. Por favor, mais amor em vez de ódio".

Confira a publicação na íntegra: