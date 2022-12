Confira as séries, filmes e documentários lançados em dezembro nas plataformas de streamings

O mês de dezembro iniciou com muitas novidades aos fãs de filmes, séries e documentários. Além de estreias de conteúdos inéditos, as plataformas de streamings Netflix, Paramount+ e Globoplay vão exibir novas temporadas de sucessos e remakes de clássicos. Confira as produções programadas paras ser lançadas no último mês do ano, nas plataformas de streamings.

1 – Emily em Paris

“Emily em Paris” é um dos sucessos mais aguardados da Netflix para dezembro. A saga entra para a terceira temporada. A série está prevista para estrear dia 21 de dezembro, com muito romance, drama familiar e comédia. Classificação em 14 anos.

Criação: Darren Star. Com: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park.

Assista ao trailer:

2 – Casamento às cegas: Brasil

Outro sucesso que chegará das telinhas é segunda temporada de “Casamento às cegas: Brasil”. Trata-se de um reality que propõe um casamento entre pessoas que não se conhecem fisicamente. A ideia é mostrar se o amor resiste sem se apegar às aparências.

Apresentação: Camila Queiroz e Klebber Toledo. 14 anos.

3 – O Espírito de Natal

O longa-metragem brasileiro, do Porta dos Fundos, “O Espírito de Natal” vai entrar em cartaz pela Paramount+. Apesar de não estar com data definida, promete trazer muitas risadas. O filme conta a história de cinco amigos que não curtem o natal e decidem ficar de forma reclusa. Tudo muda quando surge uma sexta pessoa – que é um assassino – e faz ataques em grupos.

Direção: Rodrigo Van der Put. Com: Fábio Porchat, Rafael Portugal e Thati Lopes. 16 anos

4 – Gossip Girl

Estreou na HBO Max, o remake de Gossip Girl. A trama que se passa por meio de um blog promete muitos conflitos e romances.

Produções: Joshua Safran. Com: Eli Brown, Jordan Alexander e Whitney Peak. 14 anos. Na HBO Max

5 – Os caminhos de Jesus

O documentário “Os caminhos de Jesus” é uma das produções da Globoplay que promete conteúdos inéditos e curiosidades fascinantes. Na produção, o jornalista Rodrigo Alvarez conduz uma investigação sobre a vida de cristo a partir de uma visão laica, no Oriente Médio. A estreia está prevista para 9 de dezembro.

Direção: Daniel Billio. Livre. No Globoplay

6 – O Cangaceiro do Futuro

O Cangaceiro do Futuro é mais um especial da Netflix. É uma série brasileira com a participação do comediante e youtuber Whindersson Nunes, que faz uma viagem no tempo até 1927, em meio ao cangaço. A produção vai ficar disponível na plataforma de streaming a partir de 25 de dezembro.

Direção: Halder Gomes. Com: Whindersson Nunes, Edmilson Filho e Chandelly Braz. Sem classificação indicativa. Na Netflix

7 – Em plena luz do dia: O caso Narvarte

Ainda na linha dos documentários, a Netflix vai lançar dia 8 de dezembro “Em plena luz do dia: O caso Narvarte”. Essa é uma produção mexicana, de investigação, sobre cinco homicídios no bairro de Narvarte, na Cidade do México, em 2015. No início de 2022, as famílias das vítimas acusaram a justiça local de esconder evidências.

Direção: Alberto Arnaut Estrada. Sem classificação indicativa. Na Netflix

8 - Paloma

Com uma cooperação do Brasil e Portugal, a Globoplay traz um filme inédito sobre a história real de Paloma. Uma mulher transexual, que quer casar e é impedida pelos dogmas da igreja católica. A trama inicia quando Paloma decire recorrer ao papa. A produção foi premiada no Chicago International Film Festival e no Huelva Latin American Film Festival.

Direção: Marcelo Gomes. Com: Patricia Dawson, Samya De Lavor, Márcio Flecher. 16 anos. No Globoplay

9 – Yellowstone

Ainda pela Paramount+, no dia 11 de dezembro, estreia a quinta temporada da série Yellowstone chega emocionante. A família Dutton, além de lidar com conflitos internos, precisa enfrentar uma cidade, uma reserva indígena e um parque nacional para manter suas fronteiras.

Estados Unidos. Criação: John Linson e Taylor Sheridan. Com: Kevin Costner, Luke Grimes e Kelly Reilly. 18 anos. No Paramount+ (Natalia Nora-Folhapress)

10 – Robert Downey SR.

O documentário da Netflix, Robert Downey SR., conta a história do pai do Robert Downey Jr., o eterno Homem de Ferro. A obra é uma homenagem ao ator e diretor, morto em 2021.

Direção: Chris Smith. Classificação: 10 anos.