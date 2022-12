Fãs paraenses falam sobre sucesso da série ‘Wandinha’, da lendária Família Addams

Sucesso absoluto, a nova série de Tim Burton disponível na Netflix, “Wandinha“, que retrata os casos da Wandinha Addams (Wednesday Addams), integrante da lendária “Família Addams” estreiou na plataforma de streaming quebrando recordes mundiais. Protagonizada pela atriz americana Jenna Ortega, a série conta com a participação especial de grandes nomes do cinema como Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Christina Ricci, que viveu a Wandinha nos anos 1990 nos filmes de “A Família Addams” (1991/1993). Em Belém, os fãs da lendária família carismática também falam sobre esse sucesso e as expetativas para a segunda temporada, que já foi confirmada pela Netflix.

A gerente comercial, Priscila Vieira, que já era fã dos filmes da Família Addams, não esconde como ficou surpreendida com a produção audiovisual. “Nossa, eu achei a série fantástica, maravilhosa! A série não perde em nada para os filmes da Família Addams, os produtores e diretores foram muitos minuciosos e estudaram a fundo cada detalhe de todos os personagens. Para as pessoas que assistiram todos os filmes até hoje foi uma volta ao passado com uma tecnologia de linha e espetacular. A caracterização, os efeitos visuais e os cenários são sem dúvida o que mais prende na série. Quem sabe e acompanha filmes com essa linha como Harry Potter percebe que a mega produção da série Wandinha não fica atrás nem um pouco da tão consagrada saga do Harry. A protagonista Jenna Ortega com suas expressões está excepcional no papel, incorporou literalmente a Cristina Ricci e a Catherine Zeta Jones como Mortícia está deslumbrante”, afirmou.

A Netflix já confirmou a segunda temporada e Priscila está ansiosa para os desdobramentos. “A série não está nada previsível, não vi ainda um momento de rotina ou monotonia dentro do roteiro da primeira temporada. É uma aventura que prende a sua atenção em cada episódio e fica com gostinho de quero mais para desvendar os mistérios dos enigmas escondidos. Então ficamos completamente ansiosos para a próxima temporada, porque não fica chato ou repetitivo, é sempre uma emoção”, destacou a fã e telespectadora.

Quem também se surpreendeu com a produção foi o editor de vídeos, Fernando Alves, que já trabalha com produções audiovisuais e se encantou com os detalhes da série. “Nós que já temos uma certa familiaridade com bastidores, produções, roteiros é sempre uma maravilha encontrar trabalhos tão originais, principalmente resgatando grandes sucessos do passado como os filmes da Família Addams. A série é um mistério intrigante e sobrenatural, que mostra os anos de Wandinha Addams como estudante da Nevermore Academy e Tim Burton mais uma vez deu um show”, concluiu o editor.