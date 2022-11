Quem é Jenna Ortega? Veja 5 curiosidades sobre a nova Wandinha da Netflix

A plataforma de streaming Netflix liberou uma das séries mais aguardadas de novembro que é a 'Wandinha', de Tim Burton, cuja personagem principal é interpretada por Jenna Ortega. A atriz tem 20 anos e ancestralidade mexicana. Jenna vem colecionando elogios, não só por ter semelhança com a personagem da “Família Addams”. Veja 5 curiosidades sobre a "nova Wandinha", revelada pela atriz durante à revista "Wired".

Autópsia

Quando criança, Jenna Ortega contou que fazia autópsias em pequenos animais, como lagartos. Normalmente ela os achava pelo quintal, mortos, e tinha curiosidade em saber como os bichinhos eram por dentro.

Elogios

Ser fiel à personagem é um dos principais pontos de destaque de Jenna Ortega com a personagem. Christina Ricci, a primeira atriz a dar vida Wandinha, em 1991 e 1993, elogiou a atuação da jovem nessa releitura da Netflix. "Jenna está incrível na série. As pessoas vão surtar com o quanto ela é boa. Obviamente, tenho muito amor e apego a Wandinha e aos filmes, então ser convidada para fazer parte dessa nossa versão significou muito para mim”, afirmou a atriz em entrevista no CFDA Fashion Awards.

Carreira

Jenna Ortega já participou de outras produções, como "Os Batutinhas: Uma Nova Aventura" e os seriados "Jane The Virgin", "Pânico 5", "X - A Marca da Morte" e "You". Além desses, Ortaga foi convidada para estrelar o filme "Terror no Estúdio 666", com Dave Grohl.

Assista aos vídeos:

Novas habilidades

Para dar vida a personagem, Jenna teve aulas de esgrima, tiro com arco e alemão. Ela também aprendeu a tocar violoncelo para o papel de "torturinha".

Saúde

A jovem disse em para jornalistas da revista Women's Health, que tem depressão e ansiedade. "É uma luta diária", disse.