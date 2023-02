Morre a primeira Wandinha, a atriz Lisa Loring, aos 64 anos

Primeira intérprete da personagem Wandinha Addams, a atriz Lisa Loring morreu em decorrência de complicações de um derrame cerebral na noite deste sábado (28). A informação foi confirmada pela filha da artista, Vanessa Foumberg, ao jornal The Hollywood Reporter.

Segundo a filha, Vanessa, a morte se deu de forma tranquila. “Ela foi em paz com as duas filhas (Vanessa e Mariane) segurando as suas mãos”, disse Vanessa.

Entre os anos 1964 e 1966, Lisa Loring ficou conhecida por ser a primeira intérprete da personagem Wandinha, a filha do casal Mortícia e Gomez Addams. Em 1977, ela voltou a dar a vida à Wandinha em um filme para televisão, intitulado “Halloween with the New Addams Family”.

A atriz Jenna Ortega, estrela da série ‘Wandinha’, da Netflix, declarou recentemente que Lisa Loring foi importante para a sua construção de personagem. Além de ser a primeira intérprete de Wandinha, Lisa Loring também participou de outras séries e filmes. Alguns deles são “A garota da U.N.C.L.E”, de 1966, e “A Ilha da Fantasia”, de 1978.