Hit no Tik Tok, livro 'Brás Cubas' já foi adaptado para o cinema; saiba onde assistir o filme

Clássico da literatura e novo fenômeno das redes sociais, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, tem atraído leitores em todo o mundo e se tornou a obra mais vendida na plataforma Amazon americana, na categoria "Literatura Caribenha e Latino-Americana".

Mas muito antes de se espalhar pelas redes sociais, em 2001, a história de Brás Cubas, o defunto-autor criado por Marchado de Assis, também ganhou as telas dos cinemas, em filme com o ator Reginaldo Faria no papel título, Sônia Braga no elenco e dirigido pelo cineasta.André Klotzel.

Confira o trailer:

A obra foi premiada no Festival de Gramado, vencendo Kikitos de Ouro, nas categorias de melhor filme escolhido pelo júri, melhor filme escolhido pela crítica, melhor direção, melhor roteiro e melhor atriz coadjuvante para Sônia Braga. No Grande Prêmio BR de Cinema ganhou as categorias de melhor roteiro, melhor direção de arte e melhor fotografia.

Atualmente, o filme pode ser assistido na plataforma de streaming Prime Video.

Como o livro viralizou?

O fenômeno ocorreu após a escritora e leitora Courtney Henning Novak, que avalia livros de vários países, publicar um vídeo no TikTok em que exalta o romance. "Eu estou lendo esse livro para o Brasil, para um projeto de leitura de todo o mundo. Por que vocês não me avisaram que era o melhor livro já escrito?", diz ela.