Belém já começa a respirar o clima animado das festas juninas

Belém já começa a entrar no animado clima do mês de junho, que começa neste sábado (1º). É o mês das festas juninas. Um mês alegre, colorido e musical. Para muita gente, junho é o melhor mês do ano. E tudo isso embalado por deliciosas comidas típicas, como bolo e mingau de milho.

Há, ainda, as bandeirinhas de São João, concursos de quadrilhas, músicas tradicionais tocando em pontos comerciais, além dos santos juninos e dos casamentos comunitários. Logo, logo as ruas começam a ser enfeitadas e o clima junino se espalha pela cidade.

Basta percorrer o centro comercial e perceber que o clima junino já começou. Roupas e acessórios coloridos e chapéus de palha estão expostos em muitas lojas. Há, também, as músicas juninas que servem para atrair os clientes para as lojas. A dona de casa Edna Cravo, de 59 anos, disse que gosta muito do mês de junho. “Olha, tudo é gostoso”, contou. “É a quadrilha, é a comida típica, poder assistir o boi-bumbá, assistir os pássaros juninos. Tudo é bom. Eu gosto de tudo”, afirmou.

Edna observou que o mês de junho é diferente dos demais meses do ano. “É totalmente diferente. É um mês alegre, é um mês que a gente participa com a família, leva filho e neto para assistir à quadrilha, é maravilhoso”, completou. A dona de casa também citou que junho é um mês musical, com canções que animam as pessoas, deixando-as com vontade de dançar. E ela também tem opções para assistir às quadrilhas juninas. “Vou no Centur, vou no colégio dos meus netos, para assistir eles dançar e participar da quadrilha, onde tiver a alegria eu vou”, contou.

A dona de casa Edna Cravo, de 59 anos, disse que gosta muito do mês de junho. "É a quadrilha, é a comida típica. Tudo é bom"

E, exatamente por causa da apresentação dos netos em quadrilha, ela comprou, na manhã desta sexta-feira (31), alguns acessórios para enfeitar as roupas das crianças. “No dia 15 um neto vai participar da festa na escola. No dia seguinte, outro neto. Então eu participo de todas”, disse, animada, bem no clima do mês de junho.

O pedreiro Cláudio Nelson Silva, de 54 anos, também já estava no clima junino na manhã desta sexta-feira. Ele estava no centro comercial e usava um chapéu de palha, um item bem característico do mês de junho. Cláudio gosta muito das comidas típicas. “Vatapá, maniçoba, caruru. Tudo”, contou. Ele também disse que gosta muito da alegria de junho. “A animação de São João”, afirmou. Para Cláudio, junho tem, de fato, um toque especial. “É o mês da folia, da alegria. Tem as músicas também”, contou. Para ele, e por todas essas características, junho é o melhor mês do ano.