Comidas juninas têm aumento nos preços dos ingredientes em Belém em 2025; veja quais são

Segundo pesquisa do Dieese/Pa (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), realizada entre 19 e 22 de maio, a maioria dos ingredientes de comidas típicas de festa junina ficou mais caro em 2025 comparado ao ano passado nos grandes supermercados da capital paraense. Conforme o instituto de pesquisa, os reajustes em percentuais superam a inflação calculada em torno de 5,50% para os últimos 12 meses. Os aumentos não foram uniformes, mas na maioria dos casos chegam a mais de 10%.

Nos últimos 12 meses, as altas mais expressivas foram registradas nos preços dos seguintes produtos: Azeite de dendê (garrafa de 200 ml) com alta acumulada de 17,24%, seguido do leite de coco (garrafa 500 ml) com alta de 16,57%; fubá de arroz (pacote de 400g) com alta de 13,65%; coco ralado (pacote 100g) com alta de 9,98%; canjiquinha (caixa de 200g) com alta de 8,32%; leite condensado (lata de 395g) com alta de 7,93%; açúcar (kg) com alta de 3,32% e a canela em pó (25g) com alta de 1,69%.

Por outro lado, entre os produtos pesquisados, houve recuo em três itens juninos. São eles: o milho branco para mingau (pacote de 500g) com queda de 13,69%, seguido do milho para pipoca (pacote 500g) com queda de 10,81% e o amendoim (pacote de 500g) com queda de 2,90%. De acordo com o Dieese/Pa, as diferenças de preços de um mesmo produto - dependendo da marca e local de compra - podem chegar a mais de 15%. Portanto, segundo a entidade, pesquisar pode ajudar bastante a economizar na hora de ir às compras.

(Foto: Thiago Gomes)

Entressafra e clima explicam alta de preços, diz Dieese

A elevação dos preços dos ingredientes típicos das festas juninas em Belém tem explicações técnicas ligadas à produção agrícola e à sazonalidade dos produtos.

Segundo Everson Costa, supervisor técnico do Dieese/PA, a alta nos preços de itens como azeite de dendê, leite de coco e fubá de arroz está diretamente relacionada a fatores como entressafra, clima e demanda regional.

(Foto: Thiago Gomes)

"A produção influencia diretamente. A gente está numa época de entressafra e o clima também impacta. Produtos derivados do coco, por exemplo, sofrem com isso. Já o dendê, cuja produção antes era dominada pela Bahia, agora tem o Pará como protagonista, mas ainda sofre com variações de oferta", explica Costa.

Além disso, segundo ele, fatores logísticos como o custo de distribuição e o chamado “inverno amazônico” — período de maior volume de chuvas na região — também ajudam a pressionar os preços.

“Mais da metade dos itens que a gente pesquisa estão mais caros. A recomendação é que o consumidor observe bem o que compõe o cardápio junino e pesquise preços e marcas, porque a diferença pode ultrapassar os 15%”, afirma o técnico.

Milho e amendoim caem de preço com aumento da produção

Apesar da tendência de alta em muitos produtos, alguns ingredientes registraram queda expressiva. É o caso do milho branco para mingau e do milho para pipoca O amendoim também apresentou uma leve redução.

Everson Costa explica que a queda nesses itens está diretamente relacionada à maior oferta.

“No caso do milho, a produção foi ampliada, houve excedente, e isso derrubou os preços. O amendoim segue a mesma lógica. A produção em alta ajuda a manter os preços sob controle ou até mesmo reduzir”, pontua.

Consumidores sentem pequeno aumento no bolso, mas mantêm tradição

Para os consumidores, mesmo com os reajustes, a tradição junina segue firme. A professora Daniela Brito conta que já percebeu os preços mais altos nas prateleiras, mas não deixa de comprar os itens tradicionais.

“Eu notei alguma diferença sim. O dendê, o milho pra mingau, a canjiquinha, subiram. Não lembro de valores exatos, mas está mais caro que no ano passado”, diz.

Ela admite não fazer pesquisa de preços: “Compro tudo em um só supermercado. Pesou um pouquinho neste ano, mas a gente vai levando”.

Daniela Brito. (Foto: Thiago Gomes)

Já o militar aposentado João Pontes, que celebra o aniversário em pleno São João, também mantém a festa.

João Pontes. (Foto: Thiago Gomes)

“Todo ano dá para fazer uma canjica, um mingau. Eu compro tudo no mesmo lugar, já tenho costume. Semana que vem vou garantir os ingredientes”, diz, ressaltando o valor emocional da data.

Comparativo dos preços médios de ingredientes usados no preparo das comidas típicas juninas em 2025 e 2024, segundo Dieese/Pa

Produto - Preço médio em maio/2025 | Preço médio em maio/2024 | Variação anual

Azeite de Dendê (garrafa 200ml) - R$ 5,44 | R$ 4,64 | 17,24%

Leite de coco (garrafa 500ml) - R$ 20,05 | R$ 17,20 | 16,57%

Fubá de arroz (pacote 400g) - R$ 4,63 | R$ 4,08 |13,65%

Coco ralado (pacote 100g) - R$ 7,58 | R$ 6,89 | 9,98%

Canjiquinha (caixa 200g) - R$ 4,80 | R$ 4,43 | 8,32%

Açúcar (kg) - R$ 4,36 | R$ 4,22 | 3,32%

Canela em pó (25g) - R$ 3,92 | R$ 3,86 | 1,69%

Amendoim (pacote 500g) - R$ 16,75 | R$ 17,25 | (-2,90%)

Milho branco para pipoca (pacote 500g) | R$ 5,57 | R$ 6,25 | (-10,81%)

Milho branco para mingau (pacote 500g) | R$ 6,91 | R$ 8,01 | (-13,69%)