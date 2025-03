Região Metropolitana de Belém tem inflação de 0,62% em março, abaixo da média nacional (0,64%)

A prévia da inflação na Região Metropolitana de Belém (RMB) ficou em 0,62% em março de 2025, conforme divulgado, nesta quinta-feira (27), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O índice representa uma desaceleração em relação a fevereiro, quando a variação havia sido de 1,39%. O apurado na RMB ficou levemente abaixo da inflação nacional (0,64%) em março, ante alta de 1,23% em fevereiro, informou o IBGE.

Neste mês de março, na Grande Belém, o acumulado do ano chegou a 2,02%, enquanto a inflação dos últimos 12 meses atingiu 4,87%. Alimentação e bebidas registraram a maior variação do mês, com 1,10%, impactando o índice geral.

Considerando a alimentação no domicílio, na RMB, a alta foi de 1,25%, impulsionada por aumentos nos preços de ovo de galinha (17,20%), tomate (12,66%), melancia (12,50%) e açaí (11,65%).

Entre os produtos que registrara m queda, destaque para o abacate (-7,58%), peixe-dourada (-7,15%), filé-mignon (-6,81%), feijão carioquinha (-6,12%) e feijão preto (-5,76%).

Saúde e educação também influenciam índice da Grande Belém

Conforme o IBGE, o grupo Saúde e Cuidados Pessoais na região metropolitana da capital paraense teve variação de 1,05%, com destaque para os produtos farmacêuticos (1,14%), especialmente analgésicos e antitérmicos (3,26%). Esse grupo de Educação subiu 0,26%, influenciado pelos cursos regulares, que acumulam alta de 6,41% no ano.

Já o grupo de Habitação teve leve alta com aumento de condomínio. Esse grupo de Habitação variou 0,11% em março. O aluguel residencial manteve-se estável, mas as despesas com condomínio tiveram alta de 0,66%, contribuindo para o avanço do setor.

Os dados refletem as variações de preços em diferentes setores da economia da região, influenciando o custo de vida da população. O Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra) registra o quadro completo dos índices no país e na Região Metropolitana de Belém.