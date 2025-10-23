Pará já contabiliza R$ 141 milhões do Brasil Soberano para empresas 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 141 milhões em crédito com recursos do Plano Brasil Soberano para empresas paraenses afetadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos. Em todo país, as aprovações somam R$ 5,3 bilhões.

O Governo Federal instituiu o Plano Brasil Soberano, em agosto deste ano, para apoiar os exportadores especialmente impactados pela imposição de tarifas adicionais sobre exportações. Do total aprovado para o Pará, R$ 134 milhões foram na linha Capital de Giro (gastos com despesas operacionais) e R$ 7 milhões na linha Giro Diversificação (busca de novos mercados).

Já no país, do total dos R$ 5,3 bilhões aprovados, R$ 2,39 bilhões apoiaram projetos de busca de novos mercados. Além disso, ao todo, foram protocolados 470 pedidos, totalizando R$ 8,27 bilhões em crédito. O montante integra a estimativa de demanda de crédito de R$ 14,5 bilhões, segundo levantamento feito com instituições financeiras parceiras.

Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou que o BNDES mantém o compromisso de apoiar as empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço. “A determinação do presidente Lula é preservar os empregos e fomentar o desenvolvimento de novos mercados para as exportações prejudicadas”, disse.

Em todo país, o BNDES já realizou 371 operações, sendo R$ 2,86 bilhões na linha Capital de Giro (gastos com despesas operacionais), R$ 2,39 bilhões na linha Giro Diversificação (busca de novos mercados) e R$ 52,46 milhões na linha Bens de Capital.

Foram aprovados, também, R$ 4,38 bilhões para empresas da indústria de transformação, R$ 468 milhões para comércio e serviços, R$ 336 milhões para agropecuária e R$ 127 milhões para indústria extrativa.