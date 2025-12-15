Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Ampliação da faixa de isenção do IR contribuirá com aceleração econômica em 2026, diz ministra

Dweck participa do evento "Democracia e Direitos Humanos: Empresas juntas por um Brasil mais igualitário", realizado no Rio de Janeiro.

Estadão Conteúdo
fonte

Ministra Esther Dweck: primeira etapa das provas do CNU transcorreu sem itermitências (Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom / Agência Central)

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse nesta segunda-feira, 15, que a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) vai contribuir com a aceleração da economia brasileira em 2026, junto com o equacionamento das arestas com os EUA e a queda de juros, que, segundo ela, "tende a acontecer o mais breve possível diante de inflação controlada e declinante e da taxa de juros - em especial a americana - em queda".

Segundo Dweck, a mudança no IR ajudará a reduzir desigualdades ao tributar "quem ganhava muito e não pagava nada". A ministra disse ainda que é um absurdo dizer que o Brasil não está reduzindo desigualdades, pois há diferentes medidas complementares neste sentido.

"Já é a segunda vez na história do Brasil que, por um lado, consegue crescer reduzindo desigualdades e que tentam dizer que isso não é verdade", defendeu ela, apontando estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que suportaria a afirmação. "O estudo do Ipea é bom porque usa diversas formas de medir desigualdades. O Brasil tem uma das maiores desigualdades, não tem dúvida disso. Mas dizer que não está tendo redução das desigualdades é um absurdo." Dweck enfatizou o papel das estatais na economia brasileira que, segundo ela, estão indo muito bem no agregado ao responderem por 5% do Produto Interno Bruto (PIB). Ela ainda criticou as sugestões de privatização das estatais. "Vimos o que aconteceu em São Paulo. Bairros de classe altíssima ficaram dois dias sem luz. Imagine em bairros de classe média ou baixa perdendo tudo que têm na geladeira", disse.

A Grande São Paulo passou por um longo apagão após uma ventania histórica na semana passada. O serviço de fornecimento de energia elétrica foi privatizado e hoje cabe à Enel.

A ministra admitiu que os Correios passam por uma crise, da mesma forma que empresas em todo o mundo, mas defendeu manter a universalização dos serviços postais. "Estamos trabalhando há um ano para pensar na reestruturação dos Correios", disse, enfatizando que em outros países foi preciso se associar a outros serviços.

De acordo com ela, a sobrevivência do setor de bens de capital no Brasil se deve ao BNDES. "Sem BNDES não haveria no Brasil setor de bens de capital."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IR

FAIXA

ISENÇÃO

5 MIL

Esther Dweck
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

MERCADO AQUECIDO

Salões de beleza de Belém registram aumento de até 35% na demanda no fim de ano

Além de faturar, a epóca festiva é vista como oportunidade de conquistar novos clientes

16.12.25 6h00

FINANÇAS MUNICIPAIS

Pará mantém salários em dia, mas 41% dos municípios têm restos a pagar

Pesquisa da CNM aponta que, apesar dos salários em dia, prefeituras do Pará entrevistadas enfrentam dificuldades fiscais e risco de restos a pagar em 2026

15.12.25 16h38

ECONOMIA

Ampliação da faixa de isenção do IR contribuirá com aceleração econômica em 2026, diz ministra

Dweck participa do evento "Democracia e Direitos Humanos: Empresas juntas por um Brasil mais igualitário", realizado no Rio de Janeiro.

15.12.25 12h28

13º salário

Segunda parcela do 13º vai beneficiar 2 milhões de paraenses; veja como usar de forma estratégica

Pagamento deve reforçar a quitação de dívidas e compras de itens essenciais

15.12.25 11h36

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Tarifa social

Mais de 630 mil paraenses têm direito a desconto na conta de luz, mas ainda não estão cadastrados

Belém é o município com maior número de pessoas aptas a receber o desconto por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica

09.12.25 11h13

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

rodovias

Quatro praças de pedágio começam a operar no Pará neste sábado (13/12); veja os valores

Serão aceitas todas as formas de pagamento, incluindo o uso de TAGs nas faixas de cobrança automática

12.12.25 12h17

BENEFÍCIO TRABALHISTA

Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até a próxima sexta-feira

Salário extra injetará R$ 369,4 bilhões na economia, segundo o Dieese

14.12.25 14h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda