Pará ultrapassa R$ 5,1 bilhões em energia solar; consumidores saltam 160% em menos de 2 anos

O número de adeptos da energia solar no Pará cresceu de 51 mil, em janeiro de 2023, para 135 mil em novembro de 2024, um salto de mais de 160%, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). No mesmo período, a capacidade instalada e as conexões operacionais também cresceram mais de 150%. Em novembro de 2024, os investimentos acumulados no estado totalizaram R$ 5,1 bilhões.

Entre os consumidores que aderiram à energia solar em 2024 está Naida Silva, 57. Ele conta que instalou as placas solares em sua residência como forma de economizar. “A conta de luz era muito cara, em torno de R$1.200 a R$1.300. Fizemos o orçamento, eles instalaram o sistema e, já no primeiro mês, a conta veio cerca de R$290. É claro que ainda tenho a parcela dos painéis para pagar, que é R$1.150", contabiliza.

Mesmo com o valor das parcelas, a dona de casa diz que está satisfeita com o investimento. “Considero vantajoso, porque não precisamos mais nos preocupar tanto em desligar aparelhos para economizar. Quando está calor, ligamos o ar-condicionado sem receio. Da mesma forma, se quiser lavar roupa na máquina em determinado horário, posso ligar sem preocupação", conta.

Quanto ao retorno do investimento, Naida estima que em cinco anos consiga sentir a redução no bolso. “Essa é mais ou menos a média que as empresas passam pra gente, o que faz sentido pra nós porque cinco anos é justamente o prazo do nosso financiamento, com vantagem dessa não preocupação em usar as coisas. Até agora está valendo a pena e, após um ano, terei direito à manutenção prevista no contrato", acrescenta.

Alternativa sustentável

Nixon Girard, presidente da Associação Paraense de Energias Renováveis (Asper), avalia que o crescimento no estado é robusto. Segundo ele, entre os fatores que levaram a isso está o aumento do custo da energia elétrica. Mas, além disso, os incentivos governamentais e uma maior conscientização ambiental. “Acredito que essa tendência demonstra o potencial da energia solar como uma alternativa limpa e sustentável para o estado”, afirma.

Nixon Girard, presidente da Associação Paraense de Energias Renováveis. (Divulgação)

Atualmente, o estado do Pará ocupa a 11ª posição no ranking brasileiro. Nixon comemora o resultado. “Essa marca expressiva é resultado de um crescimento acelerado do setor nos últimos anos, com cada vez mais consumidores adotando tecnologia fotovoltaica. Além disso, a energia solar já gerou mais de 30 mil vagas de emprego e impulsiona o desenvolvimento de diversas regiões", destaca.

Quanto custa?

Nixon informa que, em média, um sistema que produz 500 KWH, que seria algo em torno de 11 paineis - dependendo do WP (unidade de potência dos painéis fotovoltaicos), pode ser adquirido por cerca de R$ 12 mil. Esse consumo mensal é estimado para uma família de quatro ou cinco pessoas, depende do uso e da quantidade de eletrodomésticos e eletrônicos na residência.

Avanço em números

Os dados da Absolar também revelam que, em janeiro de 2023, a capacidade instalada no Pará era de 460,9 MW. Já em novembro de 2024 - quase dois anos depois, esse número saltou para 1.179,1 MW. O crescimento no período foi de 156%. No mesmo intervalo, as conexões operacionais mais que dobraram, passando de 40,1 mil para 102 mil – alta de 154,5%.

Além disso, em janeiro de 2023, o investimento acumulado era de R$ 2,3 bilhões. Os R$ 5,1 bilhões registrados em 2024 representam um incremento de 120%. No comparativo ainda, o total de postos gerados foi de 13,6 mil para 34 mil, um ganho de 150%. A arrecadação fiscal também cresceu de R$ 799 milhões para R$ 1,5 bilhão, resultado no crescimento de 87% ao do início do período.

Energia solar no Pará - Janeiro de 2023 a Novembro de 2024:

Capacidade Instalada:

- De 460,9 MW para 1.179,1 MW

- Crescimento: 156%.

Número de Consumidores:

- De 51,2 mil para 135 mil.

- Crescimento: 163,7%.

Conexões Operacionais:

De 40,1 mil para 102 mil.

Crescimento: 154,5%.

Investimentos Acumulados:

De R$ 2,3 bilhões para R$ 5,1 bilhões.

Crescimento: 121,7%.

Empregos Gerados:

- De 13,6 mil para 34 mil.

- Crescimento: 150%.

Arrecadação Fiscal:

- De R$ 799 milhões para R$ 1,5 bilhão.

- Crescimento: 87,8%.

Fonte: Absolar