Em Belém, Ceasa anuncia três dias do Varejão de Natal com produtos para a ceia

Em Belém, a Ceasa (Centrais de Abastecimento do Pará) anunciou, nesta quarta-feira (17), o “Varejão de Natal”, com produtos que costumam compor a mesa nas festas de final de ano, como bacalhau e frutas da época.

De acordo com a Ceasa, neste período, o entreposto deve comercializar cerca de 5 mil toneladas a mais de alimentos no comparativo com o fluxo normal dos outros meses. O “Varejão de Natal”, que ocorre anualmente desde 1988, é um período em que os comerciantes comemoram o volume intenso de vendas”, informa a Centrais.

"Essa época de Natal é a que a gente mais vende. Vamos ter descontos especiais. Várias frutas, muita variedade. Podem vir que estaremos prontos para atender a todos”, diz Edilena Castro, que trabalha em um dos boxes.

O Varejão vai acontecer, de 21 a 23 de dezembro (domingo, segunda e terça-feira), das 20h às 8h do dia seguinte. Vai haver a venda de bacalhau, e de frutas como morango, ameixa fresca, nozes, maçã vermelha, maçã verde importada, pêssego, figo, damasco, pêra, cereja, avelã, tâmara, castanhas e frutas cristalizadas, que deixam a mesa bonita na confraternização familiar.

O presidente da Ceasa, Raimundo Santos Júnior, diz que este é também “o momento mais aguardado do ano para todos os permissionários comerciantes aqui da Ceasa, e para a população, que vem aqui garantir sua ceia de Natal. A gente espera um grande movimento, como em todos os anos”.

"Esperamos uma grande arrecadação, recursos circulando, mais empregos, porque há necessidade de aumentar a força de trabalho para dar conta do varejão. É um momento bom para todo mundo”, disse Raimundo Júnior.

Serviço:

Varejão de Natal da Ceasa – 21, 22 e 23 de dezembro

Hora- 20h às 8h da manhã.

Local – Estrada do Murutucu, KM-04, no bairro Curió-Utinga.