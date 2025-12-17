Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Em Belém, Ceasa anuncia três dias do Varejão de Natal com produtos para a ceia

Evento vai ofertar cerca de 5 mil toneladas a mais de alimentos em relação ao fluxo normal dos outros meses

O Liberal
fonte

Ceasa comercializa diversidade de frutas como maçã, morango, ameixa fresca, nozes, pêssego, damasco (Foto: Edivaldo Sodré / Agência Pará)

Em Belém, a Ceasa (Centrais de Abastecimento do Pará) anunciou, nesta quarta-feira (17), o “Varejão de Natal”, com produtos que costumam compor a mesa nas festas de final de ano, como bacalhau e frutas da época. 

De acordo com a Ceasa, neste período, o entreposto deve comercializar cerca de 5 mil toneladas a mais de alimentos no comparativo com o fluxo normal dos outros meses. O “Varejão de Natal”, que ocorre anualmente desde 1988, é um período em que os comerciantes comemoram o volume intenso de vendas”, informa a Centrais.

"Essa época de Natal é a que a gente mais vende. Vamos ter descontos especiais. Várias frutas, muita variedade. Podem vir que estaremos prontos para atender a todos”, diz Edilena Castro, que trabalha em um dos boxes.

O Varejão vai acontecer, de 21 a 23 de dezembro (domingo, segunda e terça-feira), das 20h às 8h do dia seguinte. Vai haver a venda de bacalhau, e de frutas como morango, ameixa fresca, nozes, maçã vermelha, maçã verde importada, pêssego, figo, damasco, pêra, cereja, avelã, tâmara, castanhas e frutas cristalizadas, que deixam a mesa bonita na confraternização familiar.

O presidente da Ceasa, Raimundo Santos Júnior, diz que este é também “o momento mais aguardado do ano para todos os permissionários comerciantes aqui da Ceasa, e para a população, que vem aqui garantir sua ceia de Natal. A gente espera um grande movimento, como em todos os anos”.

"Esperamos uma grande arrecadação, recursos circulando, mais empregos, porque há necessidade de aumentar a força de trabalho para dar conta do varejão. É um momento bom para todo mundo”, disse Raimundo Júnior.

Serviço:

Varejão de Natal da Ceasa – 21, 22 e 23 de dezembro

Hora- 20h às 8h da manhã.

Local – Estrada do Murutucu, KM-04, no bairro Curió-Utinga.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Câmara de Belém aprova novo IPTU para 2027 por 22 a 11

PSOL, PL e PT votaram contra; emendas aprovadas são de Jorge Vaz (PRD) e Igor Andrade (Rede)

17.12.25 21h06

Ceia de Natal

Em Belém, Ceasa anuncia três dias do Varejão de Natal com produtos para a ceia

Evento vai ofertar cerca de 5 mil toneladas a mais de alimentos em relação ao fluxo normal dos outros meses

17.12.25 20h38

IMPOSTO

Mudança no IPTU: Prefeitura de Belém diz quando o reajuste proposto passa a valer

Gestão municipal garante que IPTU de 2026 não será afetado; boletos seguirão legislação atual com critérios técnicos e transparência

17.12.25 17h36

LEGISLATIVO

Câmara de Belém aprova redução de 50% para 25% em cargos comissionados ocupados por efetivos

Aprovação está entre os projetos votados e aprovados nesta quarta (17) em sessão extraordinária na CMB

17.12.25 17h22

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

imposto

Decreto regulamenta desconto no IPVA para 2026 no Pará

Documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial

16.12.25 11h34

BENEFÍCIO TRABALHISTA

Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até a próxima sexta-feira

Salário extra injetará R$ 369,4 bilhões na economia, segundo o Dieese

14.12.25 14h17

rodovias

Quatro praças de pedágio começam a operar no Pará neste sábado (13/12); veja os valores

Serão aceitas todas as formas de pagamento, incluindo o uso de TAGs nas faixas de cobrança automática

12.12.25 12h17

FIQUE DE OLHO!

Abono salarial PIS/Pasep terá calendário de pagamento fixo em 2026

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o Pasep, pelo Banco do Brasil.

16.12.25 18h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda