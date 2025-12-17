Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Câmara de Belém aprova novo IPTU para 2027 por 22 a 11

PSOL, PL e PT votaram contra; emendas aprovadas são de Jorge Vaz (PRD) e Igor Andrade (Rede)

Gabriel da Mota
fonte

Aprovação ocorreu às 20h50 desta quarta-feira (17) (Reprodução / YouTube CMB)

A Câmara Municipal de Belém (CMB) aprovou, pouco antes das 21h desta quarta-feira (17), a proposta da Prefeitura que altera as regras de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O plenário decidiu, por 22 votos a 11, dar sinal verde às modificações que tocam diretamente no planejamento das famílias, mas que só entrarão em vigor a partir de 2027. Não houve abstenções.

O debate foi intenso e uniu oposições ideológicas no momento do voto. Na apreciação dos artigos sem emendas, as bancadas do PSOL, do PL e do PT votaram "não".

VEJA MAIS

image Manifestantes invadem Câmara de Belém contra votação de pacote que inclui reajuste de IPTU
Vereadores foram convocados para votar o pacote de projetos na manhã desta quarta-feira (17/12)

image Mudança no IPTU: Prefeitura de Belém diz quando o reajuste proposto passa a valer
Gestão municipal garante que IPTU de 2026 não será afetado; boletos seguirão legislação atual com critérios técnicos e transparência

Apesar da resistência, a base governista garantiu a maioria necessária. O texto final não passou sem alterações: foram aprovadas as emendas apresentadas pelos vereadores Jorge Vaz (PRD) e Igor Andrade (Rede). Por outro lado, as tentativas de modificação sugeridas pelas vereadoras Marinor Brito e Vivi Reis, da bancada do Psol, foram rejeitadas em plenário.

O ponto central da discussão é a atualização da base de cálculo do tributo — o valor venal dos imóveis. A Prefeitura, no entanto, garantiu por meio de nota que o bolso do contribuinte será preservado no curto prazo. "Portanto, o IPTU de 2026 não é alcançado por essas alterações, e a emissão e impressão de boletos para 2026 seguem o fluxo normal, com base na legislação vigente", informou a gestão municipal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

câmara municipal de belém

iptu 2027
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Política Monetária

Não há seta e nem porta fechada em relação à decisão do Copom, diz Galípolo

O presidente do Banco Central disse que o Copom busca não fornecer sinalizações, mas também não fechar portas, ao adotar uma postura dependente de dados

18.12.25 13h26

política internacional

Lula diz que falou com Meloni e que ela pediu uns dias para fechar acordo Mercosul-UE

O presidente ligou para a primeira-ministra da Itália para destravar o acordo União Europeia-Mercosul

18.12.25 13h17

CONSUMO

Vendas de água de coco oscilam na Orla de Icoaraci ao longo do ano

Produto é vendido a R$ 9 e sofre influência direta do clima, do turismo e do custo de compra do coco

18.12.25 9h25

mundo

Macron diz que acordo UE-Mercosul não pode ser assinado e exige 'freio de emergência' no pacto

O presidente francês defendeu que é "extremamente importante" que o Conselho Europeu mostre que o bloco pode continuar a proteger seu território

18.12.25 8h43

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

imposto

Decreto regulamenta desconto no IPVA para 2026 no Pará

Documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial

16.12.25 11h34

BENEFÍCIO TRABALHISTA

Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até a próxima sexta-feira

Salário extra injetará R$ 369,4 bilhões na economia, segundo o Dieese

14.12.25 14h17

FIQUE DE OLHO!

Abono salarial PIS/Pasep terá calendário de pagamento fixo em 2026

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o Pasep, pelo Banco do Brasil.

16.12.25 18h33

rodovias

Quatro praças de pedágio começam a operar no Pará neste sábado (13/12); veja os valores

Serão aceitas todas as formas de pagamento, incluindo o uso de TAGs nas faixas de cobrança automática

12.12.25 12h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda