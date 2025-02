Diesel fica quase 7% mais caro a partir deste sábado (1º) em todo o país

A partir deste sábado (1º), o litro do diesel vai saltar da média de R$ 3,48 para cerca de R$ 3,72. O aumento é de cerca de 6,90%. Os novos valores a serem cobrados pelo litro do óleo diesel em postos de combustíveis de todo o Brasil foram autorizados pela Petrobras.

A companhia encerrou a formação de preços dos combustíveis, a partir da paridade de importação (PPI), e explica que os novos valores são formados a partir de estratégias de comercialização e composição do preço, assim como as condições de vendas alinhadas em especial ao mercado interno.

VEJA MAIS



De acordo com levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese Pará), o último ajuste no preço médio do litro do diesel comercializado nas refinarias ocorreu em 27 de dezembro de 2023, e, naquela oportunidade, o preço médio do produto vinha de uma sequência de quedas.

Segundo as análises do Dieese, “este novo aumento de quase 7% no preço do diesel deverá manter o Pará entre as Unidades da Federação com o maior preço de comercialização do produto nos postos de combustíveis”, informa a entidade.

Conforme ainda o Departamento Intersindical de estatísticas, dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), mostram que na semana de 19 a 25 de janeiro, o Pará registrou o sexto maior valor médio de comercialização do litro do Diesel nos postos de combustíveis do Brasil.

“Em média, o litro do produto foi comercializado no Pará ao custo de R$ 6,43, com os preços oscilando entre R$ 5,61 a R$ 7,29, uma diferença de preço que chega a quase 30,00%”, afirma o Dieese Pará.

Estes novos aumentos, segundo a entidade, impactam não só o bolso dos motoristas, mas em se tratando de aumento do preço do diesel, o custo do frete em todo o Brasil também se eleva, assim como os preços de bens, produtos e serviços que circulam diariamente. Infelizmente com preços mais elevados, a inflação deverá pesar ainda mais no custo de vida dos trabalhadores”, conclui a entidade de estatísticas.