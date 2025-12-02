Faepa promove 64º Encontro Ruralista com debates estratégicos para setor no Pará

A Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) reúne produtores rurais, lideranças e representantes de entidades de classe parceiras, no 64º Encontro Ruralista, em sua sede na travessa Dr. Moraes, em Belém. O evento começou, na terça-feira (2) e segue até esta quarta-feira (3), com debates que incluem desde a prestação de contas das entidades aos resultados do Agro na COP 30 (30ª Conferência Mundial sobre Mudança do Clima), entre outros temas.

"Aqui se discute o nosso desenvolvimento. O Pará é um estado com potencialidade imensa que cumpre a legislação ambiental. O código florestal é rígido e também cumprimos a lei estadual 6.745 que determina que o setor produtivo só pode utilizar até 35% do seu território. A transformação da sociedade necessariamente passa pela produção”, afirmou o presidente da Faepa, Carlos Xavier.

Ele agradeceu a presença massiva dos ruralistas e observou que o Pará é o único estado, que mesmo com uma dimensão territorial continental, realiza dois encontros anuais do setor para tratar de assuntos pertinentes aos segmentos. A pauta tem debates sobre o mercado de carbono, impactos da expansão de áreas protegidas, reforma tributária e financiamento para o agronegócio.

De acordo com a Faepa, a gestão e o desenvolvimento rural também compõem as discussões, incluindo a regularidade fiscal (ITR), logística, saúde no campo, pecuária de leite, fundo eventos, temas fundiários e ambientais, comunicação, educação formal, energia e iluminação pública, irrigação, além das ações e programas do Senar, e de entidades parceiras. Também é tratado o fortalecimento dos núcleos e sindicatos, entre outros assuntos.

Durante os dois dias de evento, os produtores rurais se voltam para questões das oportunidades econômicas, e também abordam as cadeias produtivas estratégicas do açaí, cacau, mandioca, citrus e pitaya, bem como iniciativas estruturantes voltadas ao Marajó e Bailique, Arco Norte, Escritório de Projetos, Centros de Excelência, Residência Agropecuária e ATeG Universitária.

O Encontro retoma os trabalhos às 9h, desta quarta-feira (3), com a palestra ‘Visão de Futuro e Estratégias de Capital: O Caminho para o crescimento e a sustentabilidade do Agronegócio’, ministra por Fausto Ribeiro, especialista em liderança e estratégia, ex-presidente do Banco do Brasil, e sócio da BX2 Capital. Após, serão discutidos outros temas como o Estudo sobre Vicinais para o Transporte Agrícola no BrasilOutros.

A programação tem pausa, às 12h, para o almoço, e será retomada, às 14h30, com a palestra ‘Reforma tributária: Início da transição para o novo regime e os impactos aos produtores rurais’, e o ‘Pagamento de ITR: como evitar erros e garantir a regularidade fiscal’, com Renato Conchon, coordenador do Grupo Econômico CNA. O encerramento está previsto para 19h, com a entrega do 11º Prêmio Agro Pará.