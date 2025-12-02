Capa Jornal Amazônia
Lula diz que conseguiram criar pecha nas pessoas da Petrobras dizendo que tinha corrupção

O presidente rebateu as acusações de corrupção na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), que foi alvo da Operação Lava Jato

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula. (Reprodução/Ricardo Stuckert/ PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, rebateu as acusações de corrupção na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), que foi alvo da Operação Lava Jato. "Durante vários anos, eu fui acusado de que estava fazendo uma obra desnecessária ao país. Que isso aqui não era uma coisa necessária, a Petrobras não precisava de uma nova refinaria, que era um processo de corrupção que envolvia Petrobras, governo e empreiteiras. E muitos de vocês acreditaram", disse Lula em cerimônia de ampliação da refinaria, em Pernambuco.

A obra se tornou um dos símbolos das investigações da Operação Lava Jato no escândalo do "petrolão", um esquema de desvio de recursos da Petrobrás.

Também foi alvo ainda de processos na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e no Tribunal de Contas da União (TCU).

Com um custo inicial de R$ 7,5 bilhões, as obras do empreendimento - tocadas pelas empreiteiras Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa e Queiroz Galvão - consumiram quase R$ 60 bilhões.

Segundo ele, conseguiram criar como se fosse uma pecha nas pessoas da Petrobras dizendo que havia corrupção. "E a história vai provar que quem queria fazer corrupção eram aqueles que diziam que tinha corrupção na Petrobras", disse Lula.

Ele complementou: "Até porque a história nos ensina que se você tem uma empresa e essa empresa tem corrupção, você pune quem praticou a corrupção, mas não puna a empresa e nem puna os trabalhadores que vivem de salário naquela empresa", destacou o presidente.

Lula também afirmou que a Petrobras é empresa "mais importante" do Brasil e que o dinheiro dela deve "ser transformado em benefício para o povo brasileiro".

