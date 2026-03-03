Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Tensões no Oriente Médio podem provocar impactos na economia do Pará, alerta Fiepa

Os impactos sobre rotas estratégicas, como o Estreito de Ormuz, acendem um sinal de atenção para um estado cuja base produtiva é fortemente ancorada na exportação de commodities minerais e agropecuárias

Fabyo Cruz
fonte

Uma coluna de fumaça se elevou após um ataque contra a cidade de Teerã, no norte do Irã, no dia 2 de março de 2026 (Foto: MOHSEN GANJI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) divulgou nota nesta terça-feira (3) alertando que a intensificação das tensões no Oriente Médio pode gerar reflexos diretos sobre a economia paraense. Segundo a entidade, os impactos sobre rotas estratégicas, como o Estreito de Ormuz, acendem um sinal de atenção para um estado cuja base produtiva é fortemente ancorada na exportação de commodities minerais e agropecuárias.

De acordo com a Fiepa, em um cenário de encarecimento logístico global e aumento da incerteza nos mercados, indústrias locais podem enfrentar dificuldades adicionais para manter competitividade e previsibilidade operacional. A avaliação é do economista e vice-presidente da entidade, Clóvis Carneiro.

Levantamento do Centro Internacional de Negócios da Fiepa (Fiepa CIN) aponta que o Oriente Médio segue como destino relevante das exportações paraenses, mesmo com oscilações recentes. Em 2025, as vendas de minério de ferro para a região somaram US$ 277,7 milhões, com destaque para Omã como principal comprador.

No segmento de carne bovina, o volume exportado alcançou US$ 389,1 milhões, tendo como principais mercados Iraque, Líbano, Israel e Arábia Saudita. Embora o Oriente Médio não seja o principal parceiro comercial do Pará, a região compõe uma frente importante de diversificação das exportações do estado.

Custos logísticos e petróleo no centro das preocupações

Segundo Carneiro, o impacto mais imediato tende a ocorrer na logística internacional. A alta do petróleo e os riscos nas rotas marítimas podem elevar custos de fretes, seguros e encargos financeiros das exportações.

“A grande preocupação é com o preço do petróleo, que poderá criar instabilidades nos mercados financeiros e na logística mundial, afetando diretamente os custos de fretes, seguros e encargos financeiros das exportações”, afirmou o economista.

Para setores como mineração e pecuária — altamente dependentes do transporte marítimo de longa distância —, o aumento desses custos pode pressionar significativamente os resultados das empresas.

Na avaliação do presidente da Fiepa, Alex Carvalho, a escalada geopolítica também expõe fragilidades estruturais do Brasil no campo energético. Ele diz que em um cenário de conflitos e pressão sobre o preço do petróleo, o país ainda opera com horizonte limitado de reservas e elevada dependência da importação de derivados, ampliando a vulnerabilidade da economia a choques externos.

“Enquanto grandes potências ampliam suas reservas e buscam segurança energética, o Brasil ainda trata como tabu novas fronteiras exploratórias. Abrir mão desse potencial, em um cenário global instável, é transformar cautela em fragilidade econômica”, afirmou, ao comentar a postergação da exploração da Margem Equatorial.

Duração do conflito é fator decisivo

Para a Fiepa, o fator tempo será determinante para medir a magnitude dos impactos. Quanto mais prolongada a instabilidade no Oriente Médio, maiores tendem a ser os efeitos adversos sobre a economia global e, consequentemente, sobre o Pará.

Um cenário de guerra prolongada pode, inclusive, desencadear uma recessão internacional, reduzindo a demanda por commodities e afetando diretamente o desempenho das exportações industriais paraenses.

Outro ponto de atenção é a dependência indireta do estado em relação à economia chinesa. Principal destino das exportações do Pará, a China pode ser fortemente impactada pela crise, sobretudo devido à sua dependência do petróleo do Oriente Médio — cerca de 50% das importações chinesas passam pelo Estreito de Ormuz, atualmente sob forte tensão geopolítica.

Uma eventual desaceleração da economia chinesa teria efeito imediato sobre a demanda por minério de ferro e outros produtos paraenses, ampliando os riscos para o setor industrial.

“Diante desse cenário, dois fatores se colocam como centrais para o monitoramento econômico: a duração do conflito e seus desdobramentos sobre as principais economias globais, como Estados Unidos, China e União Europeia. Para o Pará, cuja inserção internacional é fortemente baseada em commodities, o momento exige cautela, planejamento e capacidade de adaptação a um ambiente externo mais volátil”, concluiu Clóvis Carneiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tensões no oriente médio

economia do pará

fiepa
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

LOGÍSTICA MUNDIAL

Tensões no Oriente Médio podem provocar impactos na economia do Pará, alerta Fiepa

Os impactos sobre rotas estratégicas, como o Estreito de Ormuz, acendem um sinal de atenção para um estado cuja base produtiva é fortemente ancorada na exportação de commodities minerais e agropecuárias

03.03.26 18h49

EMPREGOS

Pará reduz em 80% a perda de empregos formais em janeiro, aponta Novo Caged

Estado registra quase 41 mil contratações em janeiro e melhora desempenho em relação ao mesmo mês de 2025; setor de Serviços lidera geração de vagas

03.03.26 18h43

CARTEIRA ASSINADA

Brasil gera 112,3 mil novos empregos formais em janeiro

Saldo foi positivo em quatro dos cinco grandes grupamentos econômicos e em 18 das 27 unidades da Federação. Dados do Novo Caged foram divulgados nesta terça-feira (3/3) pelo Ministério do Trabalho e Emprego

03.03.26 17h43

Economia

Marca brasileira tem o maior varejo de beleza do mundo; saiba qual é

Ela lidera em número de lojas, está em 16 países, e soma quase 4 mil unidades, segundo estudo global da Euromonitor

03.03.26 16h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

DIREITO DO TRABALHADOR

Para supermercados de Belém nova regra sobre feriados só deve impactar em 2027

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego foi prorrogada por 90 dias e fortalece exigência de convenção coletiva

27.02.26 7h00

Desperdício

Açaí acaba no lixo por preço alto e problemas na qualidade em Belém

Representante explica situação e apela por preço acessível para batedores artesanais de açaí

25.02.26 19h58

EXPORTAÇÃO PARA CHINA

Restrições da China e possível controle do Brasil acendem alerta no setor da carne no Pará

Cota anual, sobretaxa e debate sobre limites por empresa preocupam produtores e podem impactar exportações estaduais

27.02.26 7h00

HOTELARIA

Vila Galé Belém: veja como funciona a modalidade de uso diário no hotel

Inaugurado para a COP, o hotel aposta na modalidade de day use e culinária mediterrânea com toques regionais para atrair público local e viajantes

01.03.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda