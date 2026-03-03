Marca brasileira tem o maior varejo de beleza do mundo; saiba qual é

O Brasil abriga hoje o maior varejo de beleza do mundo. A liderança global em número de lojas no setor é ocupada por uma marca que nasceu em Curitiba (PR) e que, às vésperas de completar 50 anos, alcançou presença internacional com quase 4 mil unidades físicas e atuação em 16 países.

De acordo com estudo da Euromonitor, O Boticário ocupa a primeira posição mundial em lojas de beleza, resultado de uma trajetória marcada por expansão via franquias, estrutura logística robusta e estratégia de adaptação cultural nos mercados onde atua.

Criada a partir de uma farmácia de manipulação no Centro de Curitiba, a empresa começou produzindo hidratantes em uma batedeira caseira. Ao longo das décadas, transformou-se em um ecossistema internacional de negócios, com operação estruturada e presença consolidada dentro e fora do Brasil.

Estrutura e presença nacional

Hoje, O Boticário mantém lojas físicas em 1.655 cidades brasileiras, incluindo grandes centros e municípios de menor porte. A capilaridade é sustentada por três fábricas; 8 centros de distribuição; estrutura logística em cinco estados brasileiros e em Portugal; unidades administrativas em Curitiba (PR) e São Paulo (SP); escritórios nos Estados Unidos, Hong Kong, Colômbia e Portugal; além de empregar mais de 21 mil colaboradores diretos no Grupo.

O modelo de expansão ganhou força a partir de 1980, com a inauguração da primeira franquia em Brasília (DF). A estratégia foi impulsionada após a abertura de uma unidade no Aeroporto Internacional Afonso Pena, que ampliou a visibilidade da marca nacionalmente e demonstrou potencial de replicação do negócio.

Segundo Artur Grynbaum, vice-presidente do conselho do Grupo Boticário, a expansão está ligada à padronização do atendimento e à experiência oferecida nas lojas. “Se hoje somos a número 1 em lojas de beleza no mundo todo, é porque soubemos trabalhar a excelência na execução do atendimento ao consumidor em nossas lojas”, afirmou.

Expansão internacional e adaptação cultural

A atuação fora do Brasil combina modelos distintos de operação. Em Portugal, a marca opera com 61 lojas próprias. Na Colômbia, são cerca de 50 unidades. Em outros países da América Latina e da África, a presença ocorre por meio de lojas parceiras e quiosques. O Boticário está presente em: Portugal; Colômbia; Bolívia; Paraguai; Venezuela; Uruguai; Angola; Moçambique; Guiana; Suriname; Estados Unidos e Hong Kong.

Em 2025, Portugal registrou cerca de 1 milhão de tickets nas lojas da marca. Na Colômbia, mais de 1,7 milhão de clientes passaram pelas unidades físicas no mesmo período.

A estratégia internacional inclui adaptações de portfólio e comunicação para cada mercado. Entre os exemplos citados pela empresa estão lançamentos como a linha Nativa Spa Acerola Cherry, desenvolvida para Estados Unidos e Portugal, além de colaborações com nomes locais, como a atriz portuguesa Sara Matos e a influenciadora Helena Coelho, em Portugal, e a apresentadora Andrea Serna, na Colômbia.

Prestes a completar cinco décadas, a marca brasileira consolidou um modelo de negócio baseado em franchising, operação logística estruturada e presença física ampla, o que, segundo a Euromonitor, sustenta a liderança global em número de lojas no setor de beleza.