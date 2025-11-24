Famílias de Belém cadastradas em programa social podem fazer recarga gratuita de gás de cozinha

Famílias de Belém em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, começaram nesta segunda-feira, 24, a fazer recarga gratuita de gás de cozinha. A iniciativa faz parte do programa Gás do Povo. Cerca de um milhão de famílias devem ser beneficiadas na primeira etapa, que contempla além da capital paraense, Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Teresina (PI).

Essa etapa de distribuição do benefício marca a transição do formato anterior, baseado em pagamento em dinheiro, para um sistema que assegura a entrega direta do gás de cozinha (GLP 13 kg). A retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas.

Para receber o benefício é necessário estar inscrito no Cadastro Único, com renda per capita de até meio salário-mínimo e estar com o cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Terão prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família. O beneficiário poderá comprovar o direito ao vale pelo cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF com código de validação enviado ao celular. Segundo o governo federal, o modelo vai ampliar a rastreabilidade, a segurança e a eficiência na entrega do benefício.

O beneficiário vai recarregar o botijão de gás diretamente nas revendas credenciadas mais próximas de sua moradia, sem intermediários.

A autorização para a recarga se dará com quatro possibilidades:

Cartão bancário do Bolsa Família;

Cartão de débito da CAIXA (para quem não tem smartphone);

CPF do beneficiário e código de validação no celular, direto na revenda;

E, a partir de fevereiro de 2026, também por código gerado pelo Aplicativo Gás do Povo.

Todo o processo de acesso ao benefício será gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e pelo Ministério de Minas e Energia (MME), e será operacionalizado pela CAIXA e pela DataPrev.