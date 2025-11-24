Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Famílias de Belém cadastradas em programa social podem fazer recarga gratuita de gás de cozinha

A retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas

Madson Sousa / Especial para O Liberal
fonte

Para receber o benefício é necessário estar inscrito no Cadastro Único, com renda per capita de até meio salário-mínimo e estar com o cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. (Foto: Ricardo Botelho/MME)

Famílias de Belém em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, começaram nesta segunda-feira, 24, a fazer recarga gratuita de gás de cozinha. A iniciativa faz parte do programa Gás do Povo. Cerca de um milhão de famílias devem ser beneficiadas na primeira etapa, que contempla além da capital paraense, Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Teresina (PI).

Essa etapa de distribuição do benefício marca a transição do formato anterior, baseado em pagamento em dinheiro, para um sistema que assegura a entrega direta do gás de cozinha (GLP 13 kg). A retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas.

VEJA MAIS

image Belém integra primeira fase do 'Gás do Povo' com gás gratuito a famílias
Programa estreia em 10 capitais e deve beneficiar 15 milhões de lares até 2026

image Pará terá mais de 1,1 milhão de famílias com gás gratuito
Programa Gás do Povo, lançado por Lula, atenderá 15,5 milhões de lares no país e substituirá o Auxílio Gás em 2025

Para receber o benefício é necessário estar inscrito no Cadastro Único, com renda per capita de até meio salário-mínimo e estar com o cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Terão prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família. O beneficiário poderá comprovar o direito ao vale pelo cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF com código de validação enviado ao celular. Segundo o governo federal, o modelo vai ampliar a rastreabilidade, a segurança e a eficiência na entrega do benefício.

O beneficiário vai recarregar o botijão de gás diretamente nas revendas credenciadas mais próximas de sua moradia, sem intermediários.

A autorização para a recarga se dará com quatro possibilidades:

Cartão bancário do Bolsa Família;

Cartão de débito da CAIXA (para quem não tem smartphone);

CPF do beneficiário e código de validação no celular, direto na revenda;

E, a partir de fevereiro de 2026, também por código gerado pelo Aplicativo Gás do Povo.

Todo o processo de acesso ao benefício será gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e pelo Ministério de Minas e Energia (MME), e será operacionalizado pela CAIXA e pela DataPrev.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

COMPRAS

Lojas de Belém antecipam Black Friday e oferecem descontos de até 70%

Expectativa é de aumento nas vendas, impulsionado pela busca por presentes e roupas para as festas de fim de ano

26.11.25 6h30

Tacacá, patrimônio do Brasil

Em Belém, tacacazeiras se orgulham do título de Patrimônio Cultural do Brasil

Reconhecimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) valoriza o ofício tradicional no Norte

25.11.25 21h42

indenização

Beneficiários do INSS vão receber R$ 2,8 bi em atrasados da Justiça

Para ter direito ao recebimento, é necessário ter vencido uma ação de concessão ou revisão de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios, sem possibilidade de recurso

25.11.25 18h30

renda média

Com emprego e transferência de renda, rendimento sobe 70% e pobreza cai ao piso em 30 anos

Os avanços foram turbinados pelo aquecimento do mercado de trabalho e pela expansão e maior eficácia de programas de transferência de renda.

25.11.25 15h39

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Belém integra primeira fase do 'Gás do Povo' com gás gratuito a famílias

Programa estreia em 10 capitais e deve beneficiar 15 milhões de lares até 2026

19.11.25 19h43

gás

Famílias de Belém cadastradas em programa social podem fazer recarga gratuita de gás de cozinha

A retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas

24.11.25 17h34

CONCURSOS DO NORTE

Com salários de até R$ 37 mil, concursos públicos no Norte devem oferecer mais de 10 mil vagas

Oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e há destaque para os concursos no Pará, que somam centenas de vagas em diversos órgãos estaduais e municipais.

24.11.25 7h15

Chance imperdível

Leilão tem veículos com lances a partir de R$ 0,25 em Belém; saiba como participar

Prefeitura abre inscrições para participação presencial e virtual no leilão público de 600 veículos, entre carros e motos, retidos no pátio da Segbel

12.11.25 17h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda