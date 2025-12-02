Capa Jornal Amazônia
Workshop aborda gestão de riscos psicossociais no Grupo Liberal

A atividade integrou ações internas de atualização sobre normas regulamentadoras e práticas de gestão relacionadas ao bem-estar corporativo

Fabyo Cruz
fonte

A capacitação ocorreu no auditório "B" do Grupo Liberal, no bairro do Marco (Tarso Sarraf/O Liberal)

O Grupo Liberal sediou, na tarde desta terça-feira (2/1), no bairro do Marco, em Belém, um workshop de capacitação promovido pela Vsafety, voltado exclusivamente para gestores, líderes e diretores da empresa. A atividade integrou ações internas de atualização sobre normas regulamentadoras e práticas de gestão relacionadas ao bem-estar corporativo.

O workshop foi conduzido pelos representantes da Vsafety Alessandro Rafael, Mário Júnior e Tulio Pinho. Logo na abertura, Alessandro apresentou a abordagem central do treinamento, voltada para gestão, liderança, estratégia e cultura organizacional aplicadas aos riscos psicossociais. Segundo ele, “a gente traz a abordagem em gestão, liderança, estratégia e cultura organizacional para os riscos psicossociais (…), uma visão de gestão que não é somente cumprir normas ou uma lei, mas fazer uma boa gestão que envolva toda a cultura organizacional, a governança e a liderança das empresas”.

Durante sua participação, Alessandro explicou que o workshop trabalha três pilares dos riscos psicossociais — o cognitivo, o ambiental e o organizacional — destacando que “no cognitivo, quando ele já adoeceu, a gente vai para a prevenção; no ambiental, é entender o ambiente desse trabalhador, como ele trabalha, quais ferramentas ele tem; e no organizacional, entender toda a organização, desde liderança até gestão”. Ele reforçou que a prevenção ocorre quando a empresa desenvolve cultura, liderança e governança comprometidas com o bem-estar.

Alessandro também apresentou um dado utilizado no workshop: “no último ano, em 2024, praticamente quase meio milhão de pessoas foram impactadas sobre a saúde mental”, segundo o Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, vinculado à Previdência Social. Para ele, o número reforça a necessidade de identificar gargalos e fortalecer ações preventivas dentro das empresas.

Ao longo do encontro, os participantes interagiram com os facilitadores, especialmente no bloco conduzido por Alessandro, que abordou cultura organizacional, liderança e governança corporativa. Ele avaliou positivamente a participação ao afirmar que, apesar da timidez inicial, “depois foram interagindo, foram se conectando e entendendo que, além de serem líderes de várias áreas, todos têm um objetivo em comum, que é o resultado”. E completou: “não tem como ter produtividade ou alta performance se a gente não tiver saúde mental e física. Antes de ser líder, a gente é humano”.

Renata Souza, gerente de Recursos Humanos do Grupo Liberal, acompanhou a atividade e destacou a relevância do tema para os gestores. Segundo ela, “a importância de falar sobre a NR-1 é fazer com que a gente tenha um ambiente mais saudável para os funcionários e se atualize enquanto gestor nas nossas conduções diárias”. Renata avaliou positivamente a dinâmica do grupo ao afirmar que “realmente é uma capacitação, uma atualização de conhecimento. As condições de liderança vão mexer muito naquilo que a gente trata no dia a dia”.

A Vsafety, responsável pela capacitação, definiu-se como “um ecossistema de gestão corporativa” que atua com gestão estratégica, processos, auditorias, legalização de empresas, treinamentos corporativos, saúde e segurança, liderança e recursos humanos. Embora mantenha base em Recife, a empresa enfatiza sua origem amazônica e atuação em diversos estados, incluindo atendimentos fora do país.

