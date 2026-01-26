IPTU 2026: pagamento em cota única garante 10% de desconto em Belém

Os contribuintes de Belém que optarem pelo pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 podem obter descontos de até 10%. Segundo o cronograma da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), o maior abatimento é válido para quem quitar o tributo até o dia 10 de fevereiro. Para quem preferir pagar em cota única até o dia 10 de março, o desconto oferecido pela prefeitura é de 7%.

Para o exercício de 2026, o imposto não teve aumento real, sendo aplicado apenas o reajuste inflacionário de 5,32% com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Além dos descontos de antecipação, os cidadãos que estão em dia com o município recebem o chamado Crédito de Bom Pagador. Esse benefício garante automaticamente 25% de crédito para imóveis residenciais e até 30% para aqueles de uso não residencial.

Veja como emitir as guias e as opções de parcelamento

Quem não optar pela quitação à vista pode parcelar o imposto em até 10 vezes, sem a incidência de descontos. Nesse caso, o vencimento da primeira parcela também ocorre no dia 10 de fevereiro. As guias de pagamento estão sendo distribuídas pelos Correios ao longo de janeiro, mas o contribuinte não precisa esperar pelo documento físico para regularizar sua situação.

A emissão do boleto pode ser feita de forma digital através do site oficial da Sefin. Para quem prefere o atendimento presencial, as guias podem ser retiradas nas unidades da Central de Atendimento ao Contribuinte, no Shopping Pátio Belém, no Parque Shopping e nas agências de Icoaraci e Mosqueiro.

Infográfico: Guia do IPTU 2026

Cota única (até 10/02) : 10% de desconto

: 10% de desconto Cota única (até 10/03) : 7% de desconto

: 7% de desconto Parcelamento : em até 10 vezes (vencimento da 1ª parcela em 10/02)

: em até 10 vezes (vencimento da 1ª parcela em 10/02) Crédito de Bom Pagador : 25% (residencial) e 30% (não residencial)

: 25% (residencial) e 30% (não residencial) Reajuste (IPCA-E) : 5,32%

: 5,32% Onde emitir: site da Sefin ou postos presenciais (Pátio Belém, Parque Shopping, Icoaraci e Mosqueiro)