Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

IPTU 2026: pagamento em cota única garante 10% de desconto em Belém

Contribuintes podem quitar imposto com abatimento até fevereiro. Parcelamento em 10 vezes e crédito de bom pagador também estão disponíveis.

Gabriel da Mota
fonte

Imagem ilustrativa (Reprodução)

Os contribuintes de Belém que optarem pelo pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 podem obter descontos de até 10%. Segundo o cronograma da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), o maior abatimento é válido para quem quitar o tributo até o dia 10 de fevereiro. Para quem preferir pagar em cota única até o dia 10 de março, o desconto oferecido pela prefeitura é de 7%.

Para o exercício de 2026, o imposto não teve aumento real, sendo aplicado apenas o reajuste inflacionário de 5,32% com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Além dos descontos de antecipação, os cidadãos que estão em dia com o município recebem o chamado Crédito de Bom Pagador. Esse benefício garante automaticamente 25% de crédito para imóveis residenciais e até 30% para aqueles de uso não residencial.

Veja como emitir as guias e as opções de parcelamento

Quem não optar pela quitação à vista pode parcelar o imposto em até 10 vezes, sem a incidência de descontos. Nesse caso, o vencimento da primeira parcela também ocorre no dia 10 de fevereiro. As guias de pagamento estão sendo distribuídas pelos Correios ao longo de janeiro, mas o contribuinte não precisa esperar pelo documento físico para regularizar sua situação.

A emissão do boleto pode ser feita de forma digital através do site oficial da Sefin. Para quem prefere o atendimento presencial, as guias podem ser retiradas nas unidades da Central de Atendimento ao Contribuinte, no Shopping Pátio Belém, no Parque Shopping e nas agências de Icoaraci e Mosqueiro.

Infográfico: Guia do IPTU 2026 

  • Cota única (até 10/02): 10% de desconto
  • Cota única (até 10/03): 7% de desconto
  • Parcelamento: em até 10 vezes (vencimento da 1ª parcela em 10/02)
  • Crédito de Bom Pagador: 25% (residencial) e 30% (não residencial)
  • Reajuste (IPCA-E): 5,32%
  • Onde emitir: site da Sefin ou postos presenciais (Pátio Belém, Parque Shopping, Icoaraci e Mosqueiro)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

iptu 2026

iptu belém

desconto iptu

sefin belém
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

TRIBUTOS

IPTU 2026: pagamento em cota única garante 10% de desconto em Belém

Contribuintes podem quitar imposto com abatimento até fevereiro. Parcelamento em 10 vezes e crédito de bom pagador também estão disponíveis.

26.01.26 16h02

alerta

Danone faz recall de fórmula infantil após intervenção de autoridades

Autoridades internacionais citaram uma possível contaminação bacteriana em uma marca de fórmula infantil fabricada pela Danone

26.01.26 13h42

INSS

Agências do INSS fecham para atendimento presencial de quarta a sexta-feira

Apesar do fechamento das agências, o pagamento dos benefícios previdenciários segue o calendário regular

26.01.26 12h57

Chega à bomba?

Gasolina fica mais barata para as distribuidoras; veja quanto e se chega ao consumidor

Redução que começa nesta terça (27) é primeira queda do ano

26.01.26 12h51

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Pix: Novas regras passam a valer a partir de fevereiro; confira quais são

s mudanças integram uma estratégia do regulador para frear o crescimento de golpes e fraudes

20.01.26 10h15

CNH mais barata

Detran Pará reduz quase pela metade valor das taxas da CNH; veja quanto fica!

Medida acompanha as regras do Programa CNH do Brasil

21.01.26 18h41

QUALIDADE DE VIDA NO PARÁ

Pará tem 7 municípios com os piores índices de qualidade de vida do Brasil

Modelo de desenvolvimento pouco inclusivo, informalidade e êxodo de jovens explicam mau desempenho no IPS 2025.

17.01.26 18h00

ALUGUEL MAIS CARO

Belém é a segunda capital e a quarta cidade do Brasil com maior aumento no preço do aluguel em 2025

Cidade também registrou o metro quadrado mais caro entre as capitais monitoradas, segundo dados do Índice FipeZAP.

16.01.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda