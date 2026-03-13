Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Petrobras reajusta preço do diesel nas refinarias em 11,6%, para R$ 3,65 por litro

Medida passa a valer neste sábado (14/3)

Estadão Conteúdo
fonte

Aumento é uma resposta à alta do preço do petróleo e seus derivados no mercado internacional. (Divulgação)

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 13, um reajuste de 11,6% no preço do diesel, que passará a custar R$ 3,65 por litro a partir do sábado, 14, nas refinarias da estatal, um aumento de R$ 0,38 por litro. O aumento, após 312 dias de preço congelado, é uma resposta à alta do preço do petróleo e seus derivados no mercado internacional. A empresa não alterou o preço da gasolina.

A decisão foi tomada nesta sexta-feira após reunião da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, do diretor Financeiro, Fernando Melgarejo, e do diretor de Comercialização e Logística, Claudio Schlosser, como determina a governança da companhia.

Veja mais

image Governo diz que preço do diesel nas refinarias será reduzido em R$ 0,64
Redução deve ocorrer a partir das alíquotas zeradas de impostos federais na importação e comercialização desse combustível

image Governo vai se abster de cobrar PIS/Cofins do diesel para conter preço
Presidente Lula também anunciou que o governo vai cobrar imposto da exportação do petróleo

"Mesmo após essa atualização, no acumulado desde dezembro de 2022, os preços de diesel A vendidos às distribuidoras registram redução acumulada de R$ 0,84 por litro, o equivalente a uma queda de 29,6%, considerada a inflação do período", disse a companhia em nota. "Ressalta-se que o impacto do reajuste anunciado para o consumidor final é mitigado, uma vez que o Governo Federal zerou as alíquotas de PIS/Cofins incidentes sobre a comercialização de diesel", acrescentou a empresa.

A Petrobras estava segurando o aumento para evitar passar para o mercado interno a grande volatilidade que está sendo observada no mercado internacional por causa da guerra entre Estados Unidos e Irã, com o petróleo operando em torno dos US$ 100 o barril. Na quinta-feira, 12, porém, o governo anunciou medidas que amenizam o repasse de parte da defasagem de preços da estatal

A defasagem do diesel nas refinarias da Petrobras atingiu recorde de 85% esta semana, e, no fechamento da quinta-feira, estava em 72%, dando espaço para um aumento de R$ 2,34 por litro, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Já o preço da gasolina registrou defasagem de 43% e poderia ser elevado em R$ 1,10 por litro, nas contas da entidade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COMBUSTÍVEIS

PREÇO

DIESEL

PETROBRAS

REAJUSTE
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

PREVIDÊNCIA

INSS faz mutirão de perícia médica em 7 agências do Pará neste final de semana; saiba mais

Ação oferece 785 vagas para reduzir fila de benefícios por incapacidade em seis municípios

13.03.26 13h37

aumento

Petrobras reajusta preço do diesel nas refinarias em 11,6%, para R$ 3,65 por litro

Medida passa a valer neste sábado (14/3)

13.03.26 12h22

Garantia de pescado

Governo do Pará adota medidas para garantir oferta de pescado e conter preços na Semana Santa

Decreto permite suspender documentos para envio de pescado a outros estados

13.03.26 10h59

No Ver-O-Peso, peixeiros dizem que Semana Santa perdeu força nas vendas de pescado em Belém

Vendedores afirmam que aumento da concorrência e mudanças no consumo reduziram impacto do período religioso no faturamento

13.03.26 7h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Melhor prevenir

Imposto de Renda 2026: contribuintes já devem se preparar para as novas regras

Contador orienta que organização antecipada de documentos e atenção aos rendimentos podem evitar erros e acelerar restituição

06.03.26 8h00

proposta

Veículos com mais de 10 anos podem ter IPVA zerado; entenda

Proposta na Câmara dos Deputados prevê retirada do tributo anual para proprietários de veículos com mais de 10 anos de fabricação

11.03.26 16h17

EXPANSÃO VIÁRIA

Obras de expansão viária na RMB podem adicionar até R$ 2,4 bi no PIB e gerar 40 mil empregos

Investimentos de R$ 1,2 bilhão em obras como duplicações, viadutos e o BRT Metropolitano devem impulsionar a economia paraense, melhorar a mobilidade urbana e reduzir custos logísticos para empresas na Região Metropolitana de Belém

08.03.26 6h30

HOTELARIA

Vila Galé Belém: veja como funciona a modalidade de uso diário no hotel

Inaugurado para a COP, o hotel aposta na modalidade de day use e culinária mediterrânea com toques regionais para atrair público local e viajantes

01.03.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda