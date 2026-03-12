Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Governo diz que preço do diesel nas refinarias será reduzido em R$ 0,64

Redução deve ocorrer a partir das alíquotas zeradas de impostos federais na importação e comercialização desse combustível

Estadão Conteúdo
fonte

Somente a isenção PIS/Cofins do diesel representa R$ 0,32 por litro na refinaria ()

O governo federal informou nesta quinta-feira, 12, que está estimada uma redução de R$ 0,64 por litro nos preços do diesel nas refinarias, com as alíquotas zeradas de impostos federais na importação e comercialização desse combustível.

A isenção do Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) do diesel representa R$ 0,32 por litro na refinaria.

image Governo vai se abster de cobrar PIS/Cofins do diesel para conter preço
Presidente Lula também anunciou que o governo vai cobrar imposto da exportação do petróleo

Além disso, haverá subvenções para esse combustível, somando outros R$ 0,32 por litro na refinaria. As medidas são temporárias e foram anunciadas diante da escala do conflito no Oriente Médio.

O valor do petróleo tem subido no mercado internacional, o que aumenta a pressão por um reajuste da Petrobras, principalmente do diesel. A defasagem atingiu 50% nas refinarias da estatal na comparação com o preço praticado no Golfo do México, como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o consumidor não pode ser "prejudicado" pela guerra. Por outro lado, o produtor de combustível "não pode ser favorecido" com elevação de preços, de acordo com o argumento do ministro.

Ele ponderou que os custos de produção estão estáveis no Brasil. Nesse sentido, não caberia aumentos extraordinários.

