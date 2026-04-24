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Economia

Sesc reinaugura Restaurante do Comerciário em Belém; saiba quando

Abertura está marcada para 9h, na Rua Senador Lemos, no bairro da Campina

O Liberal
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Sede do Sesc Doca em Belém. Entidade entrega novo restaurante à população na rua Senador Lemos, no bairro da Campina. (Divulgação / Ascom Sesc Pará)

O Sesc Pará reinagura, às 9h, desta quarta-feira (30), o Restaurante do Comerciário, na Rua Senador Manoel Barata, nº 160, no bairro da Campina, em Belém. O espaço está renovado e a entrega amplia o cuidado com a alimentação e o bem-estar do trabalhador do comércio e da população paraense, informa o Serviço Social do Comércio.

A reabertura, informa o Sesc, também quer fortalecer o vínculo entre a entidade e seu público, funcionando, na prática, como presente às vésperas do Dia do Trabalhador. "O Restaurante do Comerciário busca retomar seu papel como referência em alimentação acessível e de excelência na capital paraense", divulga o Sesc Pará.

Para o Serviço Social do Comércio, mais do que a retomada de um espaço físico, “a reinauguração simboliza o resgate de uma relevante ferramenta de acesso à alimentação de qualidade, pensada especialmente para o cotidiano do trabalhador do comércio”.

Alimentação nutritiva e acessível

Historicamente, os restaurantes do Sesc têm como propósito oferecer refeições nutritivas, equilibradas e preparadas com rigor técnico, priorizando a saúde alimentar e o cuidado com as pessoas. Em Belém, o espaço se consolida novamente como um ponto de convivência, acolhimento e pertencimento, que vai além da alimentação e contribui diretamente para a promoção do bem-estar no dia a dia.

A reinaguração nesta quarta-feira vai ter dois momentos. Pela manhã, às 9h, conselheiros, diretores, convidados especiais e representantes da imprensa participam da cerimônia oficial de reinauguração, com roteiro institucional, corte de fita e visita guiada aos espaços do novo restaurante. Às 11h, o restaurante será aberto ao público comerciário em pleno funcionamento para o fornecimento de refeições.

Serviço:

Sesc reinaugura Restaurante do Comerciário em Belém

Data: 30/04/2026

Horário: 11h

Endereço: Rua Senador Manoel Barata, nº 160 - Campina

Informações: (91) 4005-9501, 4005-9504 e 98157-7271 (WhatsApp) - Fale com o Sesc

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