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Economia

Grupo Mateus abre primeiro hipermercado em Belém na sexta-feira (24)

Nova unidade será inaugurada na Doca, e reforça estratégia de expansão da empresa com foco no cliente

O Liberal
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Em Belém, nesta noite de quarta-feira (22), Juliana Silveira, assessora do Grupo Mateus, e conviadadas especiais no evento de lançamento da unidade (Foto: Divulgação)

O Grupo Mateus expande sua presença no Norte do país com a inauguração de seu primeiro hipermercado em Belém, às 8h, da próxima sexta-feira (24), na avenida Visconde de Souza Franco, nº 400, no bairro do Reduto. A empresa informa que a nova unidade tem mais de três mil metros quadrados de área de vendas, e foi projetada para proporcionar compras em um ambiente seguro, confortável e de convivência.

De acordo com a empresa, o projeto arquitetônico prioriza ambientes amplos e inclui, por exemplo, áreas para a gastronomia e lazer, com a integração de bistrô e praça de alimentação para acolher o consumidor em diferentes momentos do dia.

“A nova loja marca um movimento importante na estratégia da companhia: a diversificação de formatos para atender a um perfil de consumo que busca, simultaneamente, abastecimento e conveniência”, assinala o Grupo Mateus.

Um dos pontos centrais da nova loja é o Spazio, a bandeira de empório do Grupo Mateus. O espaço vai oferecer uma curadoria exclusiva, incluindo: produtos importados e itens de saudabilidade, adega especializada com rótulos de diversas origens, e experiências de consumo, como degustações guiadas e harmonizações.

O Grupo Mateus tem 309 lojas em atividade no país e é a terceira maior empresa de varejo alimentar do Brasil. A companhia atua no varejo de supermercados, atacarejo, atacado, móveis e eletrodomésticos, e-commerce, indústria de panificação e central de fatiamento e porcionamento.

Ao todo, nove estados brasileiros contam com lojas do Mateus: Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e a Paraíba. Atualmente, a companhia tem mais de 70 mil colaboradores, e atua no varejo de supermercados, atacarejo, atacado, móveis e eletrodomésticos, e-commerce, indústria de panificação e central de fatiamento e porcionamento.

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