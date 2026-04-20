O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Concursos de nível médio oferecem salários de até R$ 24 mil em 2026

Seleções abertas e previstas somam milhares de vagas no país; Pará tem editais anunciados, mas com remunerações mais baixas e alta concorrência

Maycon Marte
fonte

Oportunidades sem nível superior também são atrativas (Reprodução)

Os concursos públicos de nível médio previstos e abertos em 2026 apresentam uma grande variação salarial, mas alguns editais se destacam pelos altos vencimentos iniciais. É o caso da seleção da Secretaria de Meio Ambiente da Bahia, que pode chegar a mais de R$ 24 mil, embora também inclua cargos de nível superior, e do processo seletivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), com remuneração que alcança quase R$ 18 mil para funções técnicas. Entre os certames exclusivos de nível médio, o Tribunal de Contas do Maranhão chama atenção com salário acima de R$ 11 mil, além de prefeituras como Ponta Grossa (PR) e São João del Rei (MG), que também oferecem vencimentos que podem ultrapassar a faixa dos R$ 10 mil em determinados cargos.

No recorte das seleções mais atrativas e com maior visibilidade nacional, concursos como o do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da Controladoria-Geral da União (CGU) aparecem entre os mais aguardados, com salários iniciais na faixa de R$ 6 mil a R$ 7,4 mil. Também ganham destaque os concursos das polícias militares e corpos de bombeiros em diversos estados, com remunerações que, após formação, podem chegar a quase R$ 12 mil, como no caso de Pernambuco. Já na área de segurança pública e administrativa, há ampla oferta de editais com salários entre R$ 4 mil e R$ 8 mil, consolidando essas carreiras como algumas das mais acessíveis e competitivas para quem possui apenas o ensino médio.

Oportunidades no Pará

No Pará, embora os salários sejam, em geral, mais modestos, há uma diversidade de concursos previstos e em andamento. Entre os principais estão o da Guarda Municipal de Belém, com remuneração inicial de cerca de R$ 2,5 mil, além de seleções para órgãos estaduais como a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e o Instituto de Terras do Pará (Iterpa). Também há oportunidades em Marabá e na Companhia Docas do Pará, reforçando a presença de editais em diferentes áreas no estado. Mesmo com salários iniciais menores, esses concursos costumam oferecer estabilidade e possibilidade de progressão na carreira, o que mantém o interesse elevado entre os candidatos locais.

Confira as oportunidades

Concurso SEMA BA (Secretaria de Meio Ambiente da Bahia)

Status: Anunciado

Escolaridade: Nível médio e superior

Remuneração: R$ 4.980,38 a R$ 24.290,81

PSS EBSERH

Status: Banca definida (Instituto AOCP)

Escolaridade: Médio/técnico

Remuneração: R$ 3.057,56 a R$ 17.978,62

 

Concurso TCE MA (Tribunal de Contas do Maranhão)

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 11.061,72

 

Concurso CBM PE (Bombeiro Militar de Pernambuco)

Status: Banca em contratação

Escolaridade: A definir

Remuneração: R$ 4.763,73 a R$ 11.914,84 (após formação)

 

Concurso Câmara de Cachoeiro de Itapemirim (ES)

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.894,97 a R$ 6.711,07

 

Concurso SES RJ (Secretaria Estadual de Saúde)

Status: Banca definida (IBDO)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.734,35 a R$ 6.409,94 + benefícios

 

Concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

Status: Solicitado (2026)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 6.655,13

 

Concurso CGU (Controladoria-Geral da União)

Status: Solicitado

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 7.453,62

 

Concurso / PSS Bombeiro RJ

Status: Banca definida (Instituto AOCP)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 3.452,55 a R$ 7.940,78

 

Concurso DER DF (Departamento de Estradas e Rodagem do DF)

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio e superior

Remuneração: R$ 4.763,61 a R$ 8.684,41

 

Concurso Câmara de Guarulhos (SP)

Status: Previsto

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 3.687,84 a R$ 5.304,00

 

Concurso São João del Rei (Prefeitura)

Status: Banca contratada (IBGP)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.522,65 a R$ 10.833,16

 

Concurso Prefeitura de Búzios (RJ)

Status: Banca definida (IBAM)

Escolaridade: Nível médio/técnico

Remuneração: Até R$ 9.450,00

 

Concurso Ponta Grossa (Prefeitura)

Status: Em planejamento

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.340,27 a R$ 13.307,07

 

Concurso PM TO (Polícia Militar de Tocantins)

Status: Aberto crédito suplementar

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 5.763,07

 

Concurso PM ES (Polícia Militar do Espírito Santo)

Status: Banca definida (Idecan)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 5.520,63

 

Concurso ManausPrev (Manaus Previdência)

Status: Edital confirmado para 2026

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 5.500,00

 

Concurso PM SP (Polícia Militar de São Paulo)

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 5.055,53 (Soldado) / R$ 5.035,65 (Aluno-Oficial)

 

Concurso PMERJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro)

Status: Anunciado

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 5.233,88

 

Concurso Bombeiro MA (Corpo de Bombeiros do Maranhão)

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 5.252,34

 

Concurso BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento)

Status: Em estudo

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 5.246,74

 

Concurso CBM MA (Corpo de Bombeiros do Maranhão)

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 4.877,32

 

Concurso GCM Itajaí SC

Status: Banca definida (Fepese)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 5.347,41

 

Concurso Polícia Penal RS

Status: Banca definida (Fundatec)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 5.159,25

 

Concurso PM PE (Polícia Militar de Pernambuco)

Status: Banca em contratação

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 4.763,73

 

Concurso PC AP (Polícia Civil do Amapá)

Status: Comissão formada / banca em contratação

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 6.067,95

 

Concurso PM GO (Polícia Militar de Goiás)

Status: Previsto para 2026

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 6.353,13

 

Concurso PM AC (Polícia Militar do Acre)

Status: Comissão de estudos formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 5.007,40

 

Concurso Polícia Penal TO

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 4.550,00

 

Concurso SEDES DF (Secretaria de Desenvolvimento Social)

Status: Banca definida (Quadrix)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 4.752,17

 

Concurso Hemocentro DF (Fundação Hemocentro de Brasília)

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 4.480,00

 

Concurso Câmara de Arujá (SP)

Status: Banca definida (IGECS)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 4.568,72

 

Concurso ALMT (Assembleia Legislativa do Mato Grosso)

Status: Previsto

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 4.557,36

 

Concurso Câmara de Boa Vista (RR)

Status: Autorizado

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 4.434,21

 

Concurso PSS SES DF

Status: Autorizado

Escolaridade: Médio e superior

Remuneração: R$ 4.045,76 a R$ 4.134,01

 

Concurso GCM Sarandi PR

Status: Anunciado

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 4.092,05

 

Concurso Guarda de Sapucaia do Sul (RS)

Status: Banca definida (INQC)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 4.162,28 + benefícios

 

Concurso Guarda de Goiânia (GO)

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 3.700,00

 

Concurso Câmara de Guarujá (SP)

Status: Em estudo

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.565,00 a R$ 4.999,00

 

Concurso SAAE Aracruz ES

Status: Banca definida (IDCAP)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.353,95 a R$ 5.754,10

 

Concurso Câmara de Taboão da Serra (SP)

Status: Banca em definição

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.025,00 a R$ 4.725,00

 

Concurso Polícia Científica SP

Status: Previsto

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 4.500,34

 

Concurso FUNEAS PR (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná)

Status: Banca definida (Instituto Consulpam)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 3.100,00 a R$ 3.800,00

 

Concurso GCM Maceió (AL)

Status: Banca definida (FUNDEPES)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 3.500,00

 

Concurso Guarda de Campinas (SP)

Status: Banca definida (Vunesp)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 3.431,07

 

Concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

Status: Autorizado

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.676,24 a R$ 3.379,00

 

Concurso Guarda de Petrolina (PE)

Status: Previsto em 2026

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 3.261,48

 

Concurso SES SP (Secretaria de Estado de Saúde)

Status: Banca definida (Legalle)

Escolaridade: Nível médio e técnico

Remuneração: R$ 3.221,60

 

Concurso Guarda de Fortaleza (CE)

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 3.152,78 + benefícios

 

Concurso MT Prev (Fundação Mato Grosso Previdência)

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 3.100,88

 

Concurso Ministério da Saúde (temporários)

Status: Autorizado

Escolaridade: Nível médio técnico

Remuneração: R$ 3.731,83

 

Concurso Caçapava Saúde (SP)

Status: Banca definida (Avança SP)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 3.149,43

 

Concurso Câmara de Petrolina (PE)

Status: Previsto

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.550,54

 

Concurso SESAU RO

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.896,76

 

Concurso Araucária (PR) (Prefeitura)

Status: Banca contratada (FAFIPA)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.175,81 a R$ 7.169,28

 

Concurso Jahu (SP) (Prefeitura)

Status: Banca contratada (RBO Concursos)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.680,88 a R$ 6.640,78

 

Concurso Flores da Cunha (Prefeitura)

Status: Banca definida (Fundatec)

Escolaridade: Todos os níveis

Remuneração: R$ 1.723,70 a R$ 8.008,72

 

Concurso IPSSC Cajamar

Status: Banca definida (Instituto Indepac)

Escolaridade: Médio e superior

Remuneração: R$ 1.223,28 a R$ 6.082,14

 

Concurso Saquarema Saúde (RJ)

Status: Banca definida (IBAM)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.130,89 a R$ 3.551,49

 

Concurso Prefeitura de Saquarema (RJ)

Status: Banca definida (IBAM)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.212,00 a R$ 4.972,07

 

Concurso Prefeitura de Cristalina (GO)

Status: Banca definida

Escolaridade: Fundamental, médio e superior

Remuneração: R$ 1.215,00 a R$ 5.750,12

 

Concurso SESA ES (Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo)

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio e técnico

Remuneração: R$ 2.629,08

 

Concurso PSS Maricá Saúde (RJ)

Status: Banca contratada (UFF)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.640,00

 

-Concurso Guarda de Belém PA

Status: Anunciado

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.583,80

 

Concurso NAV Brasil

Status: Banca definida (FGV)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.786,30

 

Concurso Agetransp RJ

Status: Banca definida (FGV)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.844,53

 

Concurso Guarda de Valinhos (SP)

Status: Banca definida (ABCP)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.846,98

 

Concurso SEAP PA (Secretaria do Estado de Administração do Pará)

Status: Solicitado

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.810,00

 

Concurso Detran ES

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.409,75

 

Concurso Foz do Iguaçu Saúde** (PR)

Status: Banca definida (FAFIPA)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.396,37

 

Concurso FHSTE RS (Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim)

Status: Banca definida (Fênix)

Escolaridade: Nível médio técnico

Remuneração: R$ 2.382,22 a R$ 2.657,67

 

Concurso Bombeiro AL (Corpo de Bombeiros de Alagoas)

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.649,35 (Soldado) e R$ 2.713,89 (Oficial)

 

Concurso Guarda de Salvador (BA)

Status: Anunciado

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.430,00

 

Concurso ALEAC (Assembleia Legislativa do Acre)

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.311,86 a R$ 3.232,54

 

Concurso GCM Novo Hamburgo RS

Status: Anunciado

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.516,18

 

Concurso Camboriú (SC) (Prefeitura)

Status: Banca definida (IDECAN)

Escolaridade: Nível médio/técnico

Remuneração: R$ 2.136,79 a R$ 3.900,00

 

Concurso Camboriú Saúde (SC)

Status: Banca contratada (IDECAN)

Escolaridade: Nível médio/técnico

Remuneração: R$ 2.136,79 a R$ 3.123,84

 

Concurso Cachoeira do Sul (RS) (Prefeitura)

Status: Autorizado

Escolaridade: Nível médio/técnico

Remuneração: R$ 2.207,97

 

Concurso Sesau RR (Secretaria de Saúde de Roraima)

Status: Anunciado

Escolaridade: A definir

Remuneração: R$ 2.302,24 a R$ 2.393,96

 

Concurso Guarda de Sobral CE

Status: Anunciado

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.266,59

 

Concurso GCM Campina Grande (PB)

Status: Banca definida (Idecan)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.200,00

 

Concurso Fundac PB

Status: Banca definida (Idecan)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.196,80 + 20% adicional noturno

 

Concurso Guarda de Teresina (PI)

Status: Previsto

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.115,82 + adicionais

 

Concurso GCM Recife (PE)

Status: Previsto

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.932,67

 

Concurso IPREMA Mairiporã (SP)

Status: Banca contratada (Nosso Rumo)

Escolaridade: Todos os níveis

Remuneração: R$ 1.549,48 a R$ 3.276,05

 

Concurso Câmara Nova Friburgo (RJ)

Status: Comissão formada

Escolaridade: A definir

Remuneração: R$ 1.826,91 a R$ 3.094,60

 

Concurso GCM Uberaba (MG)

Status: Anunciado

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.852,28 + benefícios

 

Concurso Guarda de Aracaju (SE)

Status: Autorizado

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.080,00

 

Concurso IMETROPARÁ

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35

 

Concurso SEMAS PA (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade)

Status: Anunciado

Escolaridade: Nível médio e superior

Remuneração: R$ 1.215,50 e R$ 3.104,35

 

Concurso Câmara de Florianópolis (SC)

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 2.464,88

 

Concurso Câmara Porto Seguro (BA)

Status: Banca em contratação

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.789,32 a R$ 2.533,17

 

Concurso FUNSAU MS

Status: Autorizado

Escolaridade: Médio, técnico e superior

Remuneração: R$ 1.728,59

 

Concurso SESA AP (Secretaria de Saúde do Amapá)

Status: Comissão formada / banca em contratação

Escolaridade: Nível médio/técnico

Remuneração: R$ 1.747,46

 

Concurso SES TO (Secretaria de Estado de Tocantins)

Status: Autorizado/comissão formada

Escolaridade: Nível médio/técnico

Remuneração: R$ 1.358,29

 

Concurso Parintins (AM) (Prefeitura)

Status: Banca definida (FGV)

Escolaridade: Nível médio e técnico

Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 2.211,23

 

Concurso CDP (Companhia Docas do Pará)

Status: Banca definida (Instituto Consulpam)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.786,75 a R$ 1.985,75

 

Concurso Guarda de São Roque (SP)

Status: Banca definida (ABCP)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.805,06 + benefícios

 

Concurso SAAE Pirapora

Status: Banca contratada (IBGP)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.790,56

 

Concurso GCM Montes Claros (MG)

Status: Anunciado

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 902,36 a R$ 2.165,87

 

Concurso Guarda de Natal (RN)

Status: Anunciado

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.700,00

 

Concurso FeSaúde Niterói (RJ)

Status: Banca definida (Selecon)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.400,00

 

Concurso CBM RR (Corpo de Bombeiros de Roraima)

Status: Banca definida (IDECAN) / Comissão formada

Escolaridade: Nível médio e superior

Remuneração: R$ 1.680,81

 

Concurso GCM São João del Rei (MG)

Status: Banca definida (IBGP)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.662,49

 

Concurso Guarda de Marabá (PA)

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.839,39

 

Concurso ITERPA (Instituto de Terras do Estado do Pará)

Status: Banca definida (Instituto AOCP)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.412,99

 

Concurso ISS Vitória da Conquista (BA)

Status: Comissão formada

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.450,86

 

Concurso Hospital Gaspar Vianna / Clínicas Gaspar Vianna (PA)

Status: Banca definida (Consulplan)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.167,95

 

Concurso GCM Saquarema (RJ)

Status: Banca definida (IBAM)

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.068,59

 

Concurso SMS Fortaleza (CE)

Status: Previsto

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.065,00

 

Concurso SES PE (Secretaria de Saúde de Pernambuco)

Status: Anunciado

Escolaridade: Nível médio e técnico

Remuneração: R$ 954,00 a R$ 1.087,17

 

Concurso Detran PI

Status: Autorização em breve

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.199,96

 

Concurso Prefeitura São José do Ribamar (MA)

Status: Banca contratada (Instituto JK)

Escolaridade: Nível médio/técnico

Remuneração: R$ 545,00 a R$ 1.500,00

 

Concurso Câmara de João Pessoa (PB)

Status: Anunciado

Escolaridade: Nível médio

Remuneração: R$ 1.264,63

