Concursos de nível médio oferecem salários de até R$ 24 mil em 2026
Seleções abertas e previstas somam milhares de vagas no país; Pará tem editais anunciados, mas com remunerações mais baixas e alta concorrência
Os concursos públicos de nível médio previstos e abertos em 2026 apresentam uma grande variação salarial, mas alguns editais se destacam pelos altos vencimentos iniciais. É o caso da seleção da Secretaria de Meio Ambiente da Bahia, que pode chegar a mais de R$ 24 mil, embora também inclua cargos de nível superior, e do processo seletivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), com remuneração que alcança quase R$ 18 mil para funções técnicas. Entre os certames exclusivos de nível médio, o Tribunal de Contas do Maranhão chama atenção com salário acima de R$ 11 mil, além de prefeituras como Ponta Grossa (PR) e São João del Rei (MG), que também oferecem vencimentos que podem ultrapassar a faixa dos R$ 10 mil em determinados cargos.
No recorte das seleções mais atrativas e com maior visibilidade nacional, concursos como o do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da Controladoria-Geral da União (CGU) aparecem entre os mais aguardados, com salários iniciais na faixa de R$ 6 mil a R$ 7,4 mil. Também ganham destaque os concursos das polícias militares e corpos de bombeiros em diversos estados, com remunerações que, após formação, podem chegar a quase R$ 12 mil, como no caso de Pernambuco. Já na área de segurança pública e administrativa, há ampla oferta de editais com salários entre R$ 4 mil e R$ 8 mil, consolidando essas carreiras como algumas das mais acessíveis e competitivas para quem possui apenas o ensino médio.
Oportunidades no Pará
No Pará, embora os salários sejam, em geral, mais modestos, há uma diversidade de concursos previstos e em andamento. Entre os principais estão o da Guarda Municipal de Belém, com remuneração inicial de cerca de R$ 2,5 mil, além de seleções para órgãos estaduais como a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e o Instituto de Terras do Pará (Iterpa). Também há oportunidades em Marabá e na Companhia Docas do Pará, reforçando a presença de editais em diferentes áreas no estado. Mesmo com salários iniciais menores, esses concursos costumam oferecer estabilidade e possibilidade de progressão na carreira, o que mantém o interesse elevado entre os candidatos locais.
Confira as oportunidades
Concurso SEMA BA (Secretaria de Meio Ambiente da Bahia)
Status: Anunciado
Escolaridade: Nível médio e superior
Remuneração: R$ 4.980,38 a R$ 24.290,81
PSS EBSERH
Status: Banca definida (Instituto AOCP)
Escolaridade: Médio/técnico
Remuneração: R$ 3.057,56 a R$ 17.978,62
Concurso TCE MA (Tribunal de Contas do Maranhão)
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 11.061,72
Concurso CBM PE (Bombeiro Militar de Pernambuco)
Status: Banca em contratação
Escolaridade: A definir
Remuneração: R$ 4.763,73 a R$ 11.914,84 (após formação)
Concurso Câmara de Cachoeiro de Itapemirim (ES)
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.894,97 a R$ 6.711,07
Concurso SES RJ (Secretaria Estadual de Saúde)
Status: Banca definida (IBDO)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.734,35 a R$ 6.409,94 + benefícios
Concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
Status: Solicitado (2026)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 6.655,13
Concurso CGU (Controladoria-Geral da União)
Status: Solicitado
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 7.453,62
Concurso / PSS Bombeiro RJ
Status: Banca definida (Instituto AOCP)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 3.452,55 a R$ 7.940,78
Concurso DER DF (Departamento de Estradas e Rodagem do DF)
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio e superior
Remuneração: R$ 4.763,61 a R$ 8.684,41
Concurso Câmara de Guarulhos (SP)
Status: Previsto
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 3.687,84 a R$ 5.304,00
Concurso São João del Rei (Prefeitura)
Status: Banca contratada (IBGP)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.522,65 a R$ 10.833,16
Concurso Prefeitura de Búzios (RJ)
Status: Banca definida (IBAM)
Escolaridade: Nível médio/técnico
Remuneração: Até R$ 9.450,00
Concurso Ponta Grossa (Prefeitura)
Status: Em planejamento
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.340,27 a R$ 13.307,07
Concurso PM TO (Polícia Militar de Tocantins)
Status: Aberto crédito suplementar
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 5.763,07
Concurso PM ES (Polícia Militar do Espírito Santo)
Status: Banca definida (Idecan)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 5.520,63
Concurso ManausPrev (Manaus Previdência)
Status: Edital confirmado para 2026
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 5.500,00
Concurso PM SP (Polícia Militar de São Paulo)
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 5.055,53 (Soldado) / R$ 5.035,65 (Aluno-Oficial)
Concurso PMERJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro)
Status: Anunciado
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 5.233,88
Concurso Bombeiro MA (Corpo de Bombeiros do Maranhão)
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 5.252,34
Concurso BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento)
Status: Em estudo
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 5.246,74
Concurso CBM MA (Corpo de Bombeiros do Maranhão)
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 4.877,32
Concurso GCM Itajaí SC
Status: Banca definida (Fepese)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 5.347,41
Concurso Polícia Penal RS
Status: Banca definida (Fundatec)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 5.159,25
Concurso PM PE (Polícia Militar de Pernambuco)
Status: Banca em contratação
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 4.763,73
Concurso PC AP (Polícia Civil do Amapá)
Status: Comissão formada / banca em contratação
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 6.067,95
Concurso PM GO (Polícia Militar de Goiás)
Status: Previsto para 2026
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 6.353,13
Concurso PM AC (Polícia Militar do Acre)
Status: Comissão de estudos formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 5.007,40
Concurso Polícia Penal TO
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 4.550,00
Concurso SEDES DF (Secretaria de Desenvolvimento Social)
Status: Banca definida (Quadrix)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 4.752,17
Concurso Hemocentro DF (Fundação Hemocentro de Brasília)
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 4.480,00
Concurso Câmara de Arujá (SP)
Status: Banca definida (IGECS)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 4.568,72
Concurso ALMT (Assembleia Legislativa do Mato Grosso)
Status: Previsto
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 4.557,36
Concurso Câmara de Boa Vista (RR)
Status: Autorizado
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 4.434,21
Concurso PSS SES DF
Status: Autorizado
Escolaridade: Médio e superior
Remuneração: R$ 4.045,76 a R$ 4.134,01
Concurso GCM Sarandi PR
Status: Anunciado
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 4.092,05
Concurso Guarda de Sapucaia do Sul (RS)
Status: Banca definida (INQC)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 4.162,28 + benefícios
Concurso Guarda de Goiânia (GO)
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 3.700,00
Concurso Câmara de Guarujá (SP)
Status: Em estudo
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.565,00 a R$ 4.999,00
Concurso SAAE Aracruz ES
Status: Banca definida (IDCAP)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.353,95 a R$ 5.754,10
Concurso Câmara de Taboão da Serra (SP)
Status: Banca em definição
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.025,00 a R$ 4.725,00
Concurso Polícia Científica SP
Status: Previsto
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 4.500,34
Concurso FUNEAS PR (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná)
Status: Banca definida (Instituto Consulpam)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 3.100,00 a R$ 3.800,00
Concurso GCM Maceió (AL)
Status: Banca definida (FUNDEPES)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 3.500,00
Concurso Guarda de Campinas (SP)
Status: Banca definida (Vunesp)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 3.431,07
Concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
Status: Autorizado
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.676,24 a R$ 3.379,00
Concurso Guarda de Petrolina (PE)
Status: Previsto em 2026
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 3.261,48
Concurso SES SP (Secretaria de Estado de Saúde)
Status: Banca definida (Legalle)
Escolaridade: Nível médio e técnico
Remuneração: R$ 3.221,60
Concurso Guarda de Fortaleza (CE)
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 3.152,78 + benefícios
Concurso MT Prev (Fundação Mato Grosso Previdência)
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 3.100,88
Concurso Ministério da Saúde (temporários)
Status: Autorizado
Escolaridade: Nível médio técnico
Remuneração: R$ 3.731,83
Concurso Caçapava Saúde (SP)
Status: Banca definida (Avança SP)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 3.149,43
Concurso Câmara de Petrolina (PE)
Status: Previsto
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.550,54
Concurso SESAU RO
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.896,76
Concurso Araucária (PR) (Prefeitura)
Status: Banca contratada (FAFIPA)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.175,81 a R$ 7.169,28
Concurso Jahu (SP) (Prefeitura)
Status: Banca contratada (RBO Concursos)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.680,88 a R$ 6.640,78
Concurso Flores da Cunha (Prefeitura)
Status: Banca definida (Fundatec)
Escolaridade: Todos os níveis
Remuneração: R$ 1.723,70 a R$ 8.008,72
Concurso IPSSC Cajamar
Status: Banca definida (Instituto Indepac)
Escolaridade: Médio e superior
Remuneração: R$ 1.223,28 a R$ 6.082,14
Concurso Saquarema Saúde (RJ)
Status: Banca definida (IBAM)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.130,89 a R$ 3.551,49
Concurso Prefeitura de Saquarema (RJ)
Status: Banca definida (IBAM)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.212,00 a R$ 4.972,07
Concurso Prefeitura de Cristalina (GO)
Status: Banca definida
Escolaridade: Fundamental, médio e superior
Remuneração: R$ 1.215,00 a R$ 5.750,12
Concurso SESA ES (Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo)
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio e técnico
Remuneração: R$ 2.629,08
Concurso PSS Maricá Saúde (RJ)
Status: Banca contratada (UFF)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.640,00
-Concurso Guarda de Belém PA
Status: Anunciado
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.583,80
Concurso NAV Brasil
Status: Banca definida (FGV)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.786,30
Concurso Agetransp RJ
Status: Banca definida (FGV)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.844,53
Concurso Guarda de Valinhos (SP)
Status: Banca definida (ABCP)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.846,98
Concurso SEAP PA (Secretaria do Estado de Administração do Pará)
Status: Solicitado
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.810,00
Concurso Detran ES
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.409,75
Concurso Foz do Iguaçu Saúde** (PR)
Status: Banca definida (FAFIPA)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.396,37
Concurso FHSTE RS (Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim)
Status: Banca definida (Fênix)
Escolaridade: Nível médio técnico
Remuneração: R$ 2.382,22 a R$ 2.657,67
Concurso Bombeiro AL (Corpo de Bombeiros de Alagoas)
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.649,35 (Soldado) e R$ 2.713,89 (Oficial)
Concurso Guarda de Salvador (BA)
Status: Anunciado
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.430,00
Concurso ALEAC (Assembleia Legislativa do Acre)
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.311,86 a R$ 3.232,54
Concurso GCM Novo Hamburgo RS
Status: Anunciado
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.516,18
Concurso Camboriú (SC) (Prefeitura)
Status: Banca definida (IDECAN)
Escolaridade: Nível médio/técnico
Remuneração: R$ 2.136,79 a R$ 3.900,00
Concurso Camboriú Saúde (SC)
Status: Banca contratada (IDECAN)
Escolaridade: Nível médio/técnico
Remuneração: R$ 2.136,79 a R$ 3.123,84
Concurso Cachoeira do Sul (RS) (Prefeitura)
Status: Autorizado
Escolaridade: Nível médio/técnico
Remuneração: R$ 2.207,97
Concurso Sesau RR (Secretaria de Saúde de Roraima)
Status: Anunciado
Escolaridade: A definir
Remuneração: R$ 2.302,24 a R$ 2.393,96
Concurso Guarda de Sobral CE
Status: Anunciado
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.266,59
Concurso GCM Campina Grande (PB)
Status: Banca definida (Idecan)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.200,00
Concurso Fundac PB
Status: Banca definida (Idecan)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.196,80 + 20% adicional noturno
Concurso Guarda de Teresina (PI)
Status: Previsto
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.115,82 + adicionais
Concurso GCM Recife (PE)
Status: Previsto
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.932,67
Concurso IPREMA Mairiporã (SP)
Status: Banca contratada (Nosso Rumo)
Escolaridade: Todos os níveis
Remuneração: R$ 1.549,48 a R$ 3.276,05
Concurso Câmara Nova Friburgo (RJ)
Status: Comissão formada
Escolaridade: A definir
Remuneração: R$ 1.826,91 a R$ 3.094,60
Concurso GCM Uberaba (MG)
Status: Anunciado
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.852,28 + benefícios
Concurso Guarda de Aracaju (SE)
Status: Autorizado
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.080,00
Concurso IMETROPARÁ
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35
Concurso SEMAS PA (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade)
Status: Anunciado
Escolaridade: Nível médio e superior
Remuneração: R$ 1.215,50 e R$ 3.104,35
Concurso Câmara de Florianópolis (SC)
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 2.464,88
Concurso Câmara Porto Seguro (BA)
Status: Banca em contratação
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.789,32 a R$ 2.533,17
Concurso FUNSAU MS
Status: Autorizado
Escolaridade: Médio, técnico e superior
Remuneração: R$ 1.728,59
Concurso SESA AP (Secretaria de Saúde do Amapá)
Status: Comissão formada / banca em contratação
Escolaridade: Nível médio/técnico
Remuneração: R$ 1.747,46
Concurso SES TO (Secretaria de Estado de Tocantins)
Status: Autorizado/comissão formada
Escolaridade: Nível médio/técnico
Remuneração: R$ 1.358,29
Concurso Parintins (AM) (Prefeitura)
Status: Banca definida (FGV)
Escolaridade: Nível médio e técnico
Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 2.211,23
Concurso CDP (Companhia Docas do Pará)
Status: Banca definida (Instituto Consulpam)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.786,75 a R$ 1.985,75
Concurso Guarda de São Roque (SP)
Status: Banca definida (ABCP)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.805,06 + benefícios
Concurso SAAE Pirapora
Status: Banca contratada (IBGP)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.790,56
Concurso GCM Montes Claros (MG)
Status: Anunciado
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 902,36 a R$ 2.165,87
Concurso Guarda de Natal (RN)
Status: Anunciado
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.700,00
Concurso FeSaúde Niterói (RJ)
Status: Banca definida (Selecon)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.400,00
Concurso CBM RR (Corpo de Bombeiros de Roraima)
Status: Banca definida (IDECAN) / Comissão formada
Escolaridade: Nível médio e superior
Remuneração: R$ 1.680,81
Concurso GCM São João del Rei (MG)
Status: Banca definida (IBGP)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.662,49
Concurso Guarda de Marabá (PA)
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.839,39
Concurso ITERPA (Instituto de Terras do Estado do Pará)
Status: Banca definida (Instituto AOCP)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.412,99
Concurso ISS Vitória da Conquista (BA)
Status: Comissão formada
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.450,86
Concurso Hospital Gaspar Vianna / Clínicas Gaspar Vianna (PA)
Status: Banca definida (Consulplan)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.167,95
Concurso GCM Saquarema (RJ)
Status: Banca definida (IBAM)
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.068,59
Concurso SMS Fortaleza (CE)
Status: Previsto
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.065,00
Concurso SES PE (Secretaria de Saúde de Pernambuco)
Status: Anunciado
Escolaridade: Nível médio e técnico
Remuneração: R$ 954,00 a R$ 1.087,17
Concurso Detran PI
Status: Autorização em breve
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.199,96
Concurso Prefeitura São José do Ribamar (MA)
Status: Banca contratada (Instituto JK)
Escolaridade: Nível médio/técnico
Remuneração: R$ 545,00 a R$ 1.500,00
Concurso Câmara de João Pessoa (PB)
Status: Anunciado
Escolaridade: Nível médio
Remuneração: R$ 1.264,63
