Bar temático de futebol é inaugurado no Mercado de São Brás 

Um novo espaço voltado para os apaixonados por futebol e pela cultura de boteco abriu as portas nesta quarta-feira (22), em Belém. O Cancha – Tasca de Futebol foi inaugurado no térreo do Mercado de São Brás, reunindo a gastronomia dos petiscos clássicos do mundo dos botecos, bebidas geladas e uma ambientação que remete ao universo das arquibancadas.

A proposta nasce em meio à requalificação do mercado, que tem atraído novos empreendedores e consolidado o espaço como polo gastronômico e cultural da capital paraense. Segundo o dono e idealizador do bar, André Cavalcante, a ideia surgiu justamente a partir dessa oportunidade.

André Cavalcante, dono do estabelecimento (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

“A gente resolveu unir duas paixões, que é a cultura de boteco e o futebol. A cancha é uma expressão muito usada para campo de jogo, então surgiu com essa proposta de falar do futebol e também vivenciar essa cultura da tasca”, explica.

O conceito mistura referências portuguesas, no estilo mais informal de taberna, com elementos típicos do futebol brasileiro e internacional. O ambiente foi pensado para ser acolhedor e descontraído, com foco na convivência e na chamada “resenha” entre torcedores.

Experiência de estádio em clima de boteco

Além da proposta temática, o cardápio reforça a identidade do espaço. A ideia é oferecer petiscos tradicionais do boteco brasileiro, como torresmo, espetinho e bolinhos, acompanhados de chope sempre gelado. A parceria com a Caribeña entra justamente nesse ponto, fortalecendo a experiência do público.

“Nossa principal proposta é ter bebida sempre bem gelada, com a nossa parceira Caribeña, além de petiscos clássicos do boteco. E claro, muita resenha sobre futebol, com os jogos passando ao vivo”, destaca o empreendedor.

A intenção é que o espaço funcione como ponto de encontro para quem circula pelo mercado, oferecendo a possibilidade de assistir partidas, conversar e aproveitar o ambiente em grupo.

A decoração também é um dos diferenciais. O espaço reúne itens colecionados ao longo do tempo, como cachecóis de clubes, quadros e objetos trazidos de diferentes regiões e até do exterior. Segundo André Cavalcante, muitos desses elementos têm valor afetivo.

“A gente já vinha colecionando itens de futebol. Tem coisas que compramos e outras que ganhamos de amigos que viajaram. Quando pensamos no bar, trouxemos tudo isso para a decoração. Como é um ambiente pequeno e informal, a ideia foi justamente criar esse clima mais próximo e autêntico”, conta.

O resultado é um espaço que remete à paixão pelo esporte em diferentes partes do mundo, conectando histórias pessoais com a experiência do público.

Olho no futuro e na Copa do Mundo

Mesmo recém-inaugurado, o Cancha já mira novas possibilidades. A ideia é, primeiro, consolidar o funcionamento dentro do Mercado de São Brás, mas sem descartar a realização de eventos temáticos no futuro.

Segundo o idealizador, o calendário esportivo também deve influenciar a programação do espaço, especialmente em períodos de grandes competições.

“O mercado como um todo vai ter uma programação muito especial para a Copa do Mundo. A gente vai ter nossas transmissões aqui no Cancha, mas o público também pode aproveitar todo o espaço, que tem várias opções de gastronomia”, afirma. A proposta é que o Cancha se integre à dinâmica do mercado, funcionando como mais uma opção de lazer e convivência para moradores e visitantes.