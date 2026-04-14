Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

PIS/Pasep 2026: novo pagamento sai na quarta (15); veja quem pode receber

A expectativa é de que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados com o abono salarial em 2026.

Gabrielle Borges
fonte

Benefício estará disponível a partir de quarta-feira (15) (Foto: Divulgação/ Banco Central)

O abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, terá uma nova rodada de pagamentos nesta quarta-feira (15), dando continuidade ao calendário definido pelo governo federal. Nesta etapa, o benefício será liberado para trabalhadores nascidos nos meses de março e abril.

Os valores poderão ser movimentados pelos beneficiários até o fim do cronograma, previsto para encerrar em 30 de dezembro de 2026.

O que é o abono salarial?

O abono salarial funciona como um pagamento anual de até um salário mínimo, destinado a trabalhadores da iniciativa privada, por meio do PIS, e a servidores públicos, pelo Pasep. O benefício é concedido a quem atende aos critérios estabelecidos pelo programa.

Entre as exigências, está o limite de renda: para receber o abono em 2026, o trabalhador deve ter tido remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 ao longo de 2024, considerado o ano-base para o cálculo.

As informações sobre o pagamento, como banco responsável pelo crédito, datas de liberação e valores, incluindo exercícios anteriores, podem ser consultadas pelo trabalhador por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

VEJA MAIS

image Abono salarial PIS/Pasep terá calendário de pagamento fixo em 2026
O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o Pasep, pelo Banco do Brasil.


image Entenda o que muda no abono salarial PIS-Pasep com novo pacote de corte de gastos
PEC propõe uma mudança gradual nas regras de concessão de um benefício semelhante ao 14º salário

Quem tem direito ao abono salarial?

Para receber o PIS/Pasep, é necessário atender a uma série de critérios definidos pelo programa. O trabalhador precisa:

  • estar inscrito há pelo menos cinco anos,
  • ter exercido atividade com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024 (ano-base),
  • ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 no período.

Outro ponto essencial é que as informações tenham sido corretamente declaradas pelo empregador nos sistemas oficiais do governo, como a RAIS ou o eSocial.

O benefício contempla trabalhadores da iniciativa privada, por meio do PIS, e servidores públicos, via Pasep, desde que cumpram todas as exigências.

Quem não tem direito?

Não têm acesso ao abono salarial categorias como empregados domésticos, trabalhadores rurais e urbanos contratados por pessoa física, além daqueles que prestam serviço a empregadores equiparados à pessoa física.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a expectativa é de que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados com o abono salarial em 2026

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Economia

pis pasep

Abono Salarial
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Não declarou o Imposto de Renda? Veja quais os riscos e penalidades

Para evitar essas consequências, o ideal é enviar a declaração o quanto antes, mesmo fora do prazo.

14.04.26 10h04

ECONOMIA

PIS/Pasep 2026: novo pagamento sai na quarta (15); veja quem pode receber

A expectativa é de que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados com o abono salarial em 2026.

14.04.26 8h58

Impactos

Guerra e IA encarecem eletrônicos e elevam preços em mais de 100% em Belém

Lojistas relatam alta repentina em itens de informática, enquanto especialistas apontam dependência externa e custos logísticos como fatores do aumento

14.04.26 8h00

trabalho

Lula diz que mandará nesta semana ao Congresso projeto do fim da jornada 6x1

Nesta segunda-feira, Lula assinou um decreto reduzindo a jornada de trabalho de mais 40 mil servidores terceirizados da gestão pública

13.04.26 17h51

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

GESTÃO

TCM suspende compra de R$ 19 milhões em uniformes escolares da Semec de Belém por irregularidades

Tribunal aponta falta de documentos, inconsistências e risco de dano ao erário em contratação feita por adesão a ata de outro estado

07.04.26 14h21

MERCADO

Belém tem 2ª maior valorização imobiliária do Brasil e luxo afasta moradia popular

Alta nos preços e foco no alto padrão reduzem oferta para as classes média e baixa na capital paraense

11.04.26 17h30

PREÇO DO GÁS DE COZINHA

Até R$ 130: preço do gás de cozinha sobe no Pará após leilões da Petrobras e acende alerta no setor

Distribuidoras já reajustaram valores; sindicato aponta risco de novos aumentos, enquanto revendedores dizem que impacto ainda não chegou totalmente ao consumidor

08.04.26 8h30

TRIBUTAÇÃO

Imposto de Renda 2026: quando o MEI é obrigado a declarar e como evitar erros

Especialistas destacam a importância de separar contas e manter organização financeira; empreendedores relatam aprendizado na prática 

04.04.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda