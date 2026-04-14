PIS/Pasep 2026: novo pagamento sai na quarta (15); veja quem pode receber

O abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, terá uma nova rodada de pagamentos nesta quarta-feira (15), dando continuidade ao calendário definido pelo governo federal. Nesta etapa, o benefício será liberado para trabalhadores nascidos nos meses de março e abril.

Os valores poderão ser movimentados pelos beneficiários até o fim do cronograma, previsto para encerrar em 30 de dezembro de 2026.

O que é o abono salarial?

O abono salarial funciona como um pagamento anual de até um salário mínimo, destinado a trabalhadores da iniciativa privada, por meio do PIS, e a servidores públicos, pelo Pasep. O benefício é concedido a quem atende aos critérios estabelecidos pelo programa.

Entre as exigências, está o limite de renda: para receber o abono em 2026, o trabalhador deve ter tido remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 ao longo de 2024, considerado o ano-base para o cálculo.

As informações sobre o pagamento, como banco responsável pelo crédito, datas de liberação e valores, incluindo exercícios anteriores, podem ser consultadas pelo trabalhador por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

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Quem tem direito ao abono salarial?

Para receber o PIS/Pasep, é necessário atender a uma série de critérios definidos pelo programa. O trabalhador precisa:

estar inscrito há pelo menos cinco anos,

ter exercido atividade com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024 (ano-base),

ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 no período.

Outro ponto essencial é que as informações tenham sido corretamente declaradas pelo empregador nos sistemas oficiais do governo, como a RAIS ou o eSocial.

O benefício contempla trabalhadores da iniciativa privada, por meio do PIS, e servidores públicos, via Pasep, desde que cumpram todas as exigências.

Quem não tem direito?

Não têm acesso ao abono salarial categorias como empregados domésticos, trabalhadores rurais e urbanos contratados por pessoa física, além daqueles que prestam serviço a empregadores equiparados à pessoa física.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a expectativa é de que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados com o abono salarial em 2026

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)