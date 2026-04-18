Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

PGE perde prazo em recurso da Cerpa, maior devedora do ICMS do Pará

Cervejaria paraense, com passivo fiscal de R$ 5,8 bilhões, tem agravo de R$ 231 milhões remetido ao STJ sem contrarrazões da Procuradoria

O Liberal
fonte

Empresa é a maior devedora de impostos para o estado (Divulgação)

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE) deixou vencer, em 6 de abril, o prazo para apresentar contrarrazões ao Agravo em Recurso Especial interposto pela Cerpa Cervejaria Paraense S.A., em uma execução fiscal de R$ 231,4 milhões. O processo, que discute a penhora de 30% dos valores que a empresa recebe de terceiros, foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) no dia 10 de abril, quatro dias após o decurso do prazo, sem que a posição do Estado fosse apresentada à Corte.

A ausência de contrarrazões foi certificada nos autos pelo analista judiciário Marco Túlio Sampaio de Melo, da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), e registrada pelo vice-presidente da Corte, desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, na decisão de remessa ao STJ.

A Cerpa é classificada como “devedora contumaz” e figura como a maior devedora tributária do Estado, com passivo fiscal superior a R$ 5,8 bilhões em dívida ativa, segundo levantamento da própria PGE.

Defesa no STJ e mudança de estratégia

A defesa da Cerpa no STJ passou a ser conduzida pelo escritório Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advocacia, com sede em Brasília. O agravo foi assinado, entre outros advogados, por Adriele Pinheiro Reis Ayres de Britto e Nara Pinheiro Reis Ayres de Britto.

Até fevereiro de 2026, a representação da empresa era feita pelos advogados Marcelo e Eduardo Montalvão Machado, que renunciaram ao mandato no dia 4 daquele mês, poucos dias antes da interposição do recurso.

No agravo, a Cerpa pede a reforma da decisão que inadmitiu o recurso especial no TJPA e solicita, em caráter de urgência, a concessão de efeito suspensivo para interromper a penhora até o julgamento definitivo.

A defesa sustenta que a retenção de 30% dos valores de contratos com terceiros, somada a outra penhora de 10% sobre o faturamento mensal em processo distinto, comprometeria cerca de 40% da receita operacional da empresa. Segundo os advogados, a medida inviabilizaria a continuidade das atividades.

O recurso também aponta suposta violação aos artigos 805 e 866 do Código de Processo Civil, além de contrariar entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 769.

Caso Cerpa

O que está em discussão

O caso que chega ao STJ tem origem em decisão de maio de 2025, quando a 1ª Turma de Direito Público do TJPA autorizou, por unanimidade, a penhora de 30% dos valores de cada contrato da Cerpa com empresas terceiras. O percentual foi fixado de forma parcial — o Estado havia solicitado a retenção integral dos R$ 231,4 milhões.

Ao analisar a admissibilidade do recurso especial, o vice-presidente do TJPA entendeu que a controvérsia exigiria reexame de provas — o que é vedado na instância superior — e que a matéria não se enquadra nas hipóteses cabíveis de recurso especial. Diante disso, a subida foi barrada, levando a empresa a interpor o agravo que agora será analisado pelo STJ.

Foi nesse agravo que o Estado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

Outras execuções e controvérsias

Paralelamente, a Cerpa responde a outra execução fiscal que prevê a penhora de 10% do faturamento mensal, determinada desde 2022. Segundo a PGE, há descumprimento da medida por aproximadamente 41 meses.

A empresa contesta a informação. Em manifestação anterior, afirmou que realiza depósitos regulares e que já teria destinado quase R$ 200 milhões em juízo no âmbito dessa cobrança.

O passivo fiscal consolidado da Cerpa com o Estado, estimado em mais de R$ 5,8 bilhões, decorre majoritariamente de ICMS declarado e não recolhido — situação em que a empresa reconhece o débito, mas não efetua o pagamento ao Fisco.

Investigação e relação com a Ambev

O caso também se conecta a uma investigação conduzida pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), que apura aspectos da relação comercial entre a Cerpa e a Ambev, maior cervejaria do país.

As empresas mantinham contrato de industrialização por encomenda, pelo qual a Cerpa produzia bebidas para a multinacional em sua fábrica em Belém. A vigência original do acordo iria até 31 de dezembro de 2026, mas a própria Cerpa informou recentemente que o contrato está em fase de encerramento.

A apuração foi encaminhada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que deverá analisar eventuais impactos concorrenciais da parceria.

Possíveis desdobramentos no STJ

No STJ, o agravo poderá ter três desfechos principais: não ser conhecido, mantendo a decisão do TJPA; ser conhecido, mas ter o pedido negado; ou ser provido, com eventual reforma da decisão que autorizou a penhora.

A Cerpa também solicita a concessão de efeito suspensivo. Caso analisado, o pedido poderá ser apreciado sem manifestação formal do Estado, em razão da ausência de contrarrazões.

Pedidos de posicionamento

A reportagem solicitou posicionamento à Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE) sobre a perda do prazo, eventuais falhas processuais e possíveis impactos ao andamento da ação, além de questionar se há apuração interna sobre o caso e quais medidas podem ser adotadas para evitar situações semelhantes.

Também foram encaminhados pedidos de nota à Cerpa, com questionamentos sobre a mudança na equipe de defesa, a estratégia jurídica adotada e os impactos financeiros das medidas judiciais, e à Ambev, sobre o encerramento do contrato entre as empresas, sua motivação e eventuais desdobramentos.

Até o fechamento desta matéria, não houve resposta da PGE, da Cerpa nem da Ambev.

VEJA MAIS

image Cerpa e Ambev encerram contrato sob investigação do Ministério Público por dívida bilionária
Empresa paraense é classificada como devedora contumaz pelo TJPA com passivo bilionário e caso chega formalmente ao Cade

image Cerpasa nega existência de fraude ou sonegação fiscal
Cerpa afirma que supostos valores tributários devidos estão sendo discutidos judicialmente

image STF julga procedente utilização de relatórios financeiros do COAF no caso Cerpasa
Ministro relator Cristiano Zanin acatou ação apresentada pelo MPPA. Investigação envolve possível lavagem de dinheiro e sonegação fiscal de dirigentes da empresa

LINHA DO TEMPO

  • Do agravo ao STJ — como o processo andou
  • Maio 2017 — Estado do Pará ajuíza execução fiscal de R$ 102 milhões contra a Cerpa (valor atualizado hoje em R$ 231,4 milhões).
  • Abril 2024 — Estado interpõe Agravo de Instrumento após negativa de pedido de penhora sobre contratos com terceiros.
  • Junho 2024 — Liminar indeferida pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.
  • Maio 2025 — 1ª Turma de Direito Público do TJPA autoriza, por unanimidade, penhora de 30% dos valores de cada contrato da Cerpa com terceiros.
  • Agosto 2025 — Embargos de declaração da Cerpa rejeitados, também por unanimidade.
  • Setembro 2025 — Cerpa interpõe Recurso Especial ao STJ.
  • Janeiro 2026 — Vice-Presidente do TJPA inadmite o Recurso Especial.
  • 4 de fevereiro de 2026 — Marcelo e Eduardo Montalvão renunciam ao mandato como “ex-integrantes” do escritório Ayres Britto.
  • 10 de fevereiro de 2026 — Cerpa interpõe Agravo em Recurso Especial, agora com as advogadas Adriele e Nara Ayres Britto em primeira posição.
  • 12 de fevereiro de 2026 — Estado do Pará é intimado para contrarrazões.
  • 6 de abril de 2026 — Certidão nos autos registra que o prazo venceu sem manifestação do Estado.
  • 10 de abril de 2026 — Processo é remetido ao STJ.

Os números do caso

  • R$ 231,4 milhões (Valor da execução fiscal específica que chega ao STJ sem contrarrazões do Estado).
  • R$ 5,89 bilhões (Passivo fiscal total da Cerpa em dívida ativa com o Estado do Pará - dezembro de 2025).
  • 30% (Percentual dos valores de cada contrato com terceiros que pode ser retido, conforme decisão do TJPA sob discussão no STJ).
  • 10% (Percentual do faturamento mensal também sob penhora, em outro processo, cujo cumprimento é contestado entre PGE e Cerpa).
  • 41 meses (Período em que, segundo a PGE, a Cerpa teria descumprido a penhora de 10% sobre o faturamento — alegação contestada pela empresa).

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Dívida

PGE perde prazo em recurso da Cerpa, maior devedora do ICMS do Pará

Cervejaria paraense, com passivo fiscal de R$ 5,8 bilhões, tem agravo de R$ 231 milhões remetido ao STJ sem contrarrazões da Procuradoria

18.04.26 16h00

ENTREVISTA

Construção civil cresce no Norte e ganha impulso com habitação e COP 30

Presidente do FNNIC destaca avanço do “Minha Casa, Minha Vida”, impacto das obras em Belém e desafios como custos regionais e qualificação da mão de obra

18.04.26 16h00

Última Chance

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 60 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

18.04.26 15h40

Praticidade

Saiba como vai funcionar o cashback da restituição automática do Imposto de Renda

Contribuinte poderá receber via Pix até o dia 15 de julho

18.04.26 15h19

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

PIS/Pasep 2026: novo pagamento sai na quarta (15); veja quem pode receber

A expectativa é de que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados com o abono salarial em 2026.

14.04.26 8h58

LOGÍSTICA

Portos do Pará impulsionam recorde nacional e ampliam protagonismo na Amazônia

Estado movimentou 127,7 milhões de toneladas em 2025 e já inicia 2026 em ritmo acelerado, com destaque para Santarém e Vila do Conde

12.04.26 6h00

MERCADO

Belém tem 2ª maior valorização imobiliária do Brasil e luxo afasta moradia popular

Alta nos preços e foco no alto padrão reduzem oferta para as classes média e baixa na capital paraense

11.04.26 17h30

PAGAMENTO

Pagamento antecipado do 13º salário começará ainda neste mês; confira o calendário!

Os valores serão divididos em duas parcelas de acordo com o número final do cartão de benefício

13.04.26 17h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda