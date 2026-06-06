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Economia

Conjove pede cautela na revisão da escala 6x1 e alerta para impacto nos custos das empresas

Presidente do conselho, Alírio Gonçalves defende debate sobre redução da jornada de trabalho, mas aponta possíveis efeitos sobre folha salarial e contratações

Jéssica Nascimento
fonte

Alírio Gonçalves durante entrevista ao Grupo Liberal. (Foto: Flávio Contente | Especial para O Liberal)

O Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará (Conjove/ACP) defende cautela na discussão sobre a revisão da escala 6x1 e a possível redução da jornada semanal de trabalho. Em entrevista ao Grupo Liberal, o presidente da entidade, Alírio Gonçalves, afirmou que o tema exige análise aprofundada dos impactos econômicos para empresas, especialmente pequenos negócios liderados por jovens empreendedores.

Debate exige tempo e avaliação de impactos

Segundo Alírio, o posicionamento do Conjove desde 2025 é de prudência diante das propostas de mudança. “A gente tá pedindo muita cautela. Estamos pedindo uma questão de tempo para estar avaliando como vão ser as mudanças dessa escala 6x1”, afirmou.

O dirigente ressaltou que a entidade reconhece a importância da qualidade de vida do trabalhador e seus reflexos na produtividade.

“Nenhum empresário está querendo que o trabalhador trabalhe mais e tenha uma qualidade de vida menor. Jamais é isso”, disse.

“O trabalhador, quando tem uma qualidade de vida melhor, quando tem mais tempo de descanso, pode vir a ter uma produtividade maior”, acrescentou.

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Empresários temem aumento da folha de pagamento

Apesar disso, Alírio pondera que uma eventual redução da jornada semanal pode gerar aumento de custos operacionais, especialmente para pequenos empreendedores. Segundo ele, a diminuição da carga horária pode exigir novas contratações para cobrir turnos, finais de semana e períodos noturnos.

“Se eu estou reduzindo o horário de trabalho, eu consequentemente estou necessitando ter mais contratações nos finais de semana, mais contratações nos períodos noturnos”, explicou.

O presidente do Conjove alertou ainda para o peso financeiro dessa adaptação. “Essas contratações aumentam a oneração da folha de pagamento, que hoje é um grande peso na mão do empresário, principalmente do jovem empresário e do pequeno empresário”, afirmou.

Para ele, é preciso avaliar se os negócios conseguirão absorver os custos sem impactos colaterais. “Será que isso não pode impactar inclusive nos outros funcionários que já estavam lá dentro da empresa e pode vir alguma demissão?”, questionou.

“A gente pede essa cautela e essa visão para que a população enxergue”, concluiu.

 

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