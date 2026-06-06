Reforma tributária ainda é ‘ano teste’ para jovens empresários, avalia presidente do Conjove no Pará
Alírio Gonçalves afirma que mudanças ainda geram dúvidas e exigem capacitação para micro e pequenos empreendedores compreenderem impactos no dia a dia dos negócios
A reforma tributária aprovada pelo governo federal ainda está em fase de adaptação e aprendizado para os jovens empresários paraenses. A avaliação é do presidente do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará (Conjove/ACP), Alírio Gonçalves, que classificou 2026 como um “ano teste” e destacou a necessidade de orientação técnica para que empreendedores compreendam os efeitos práticos das mudanças tributárias.
Capacitação para enfrentar mudanças
Segundo Alírio Gonçalves, as alterações previstas pela reforma começam a ganhar forma gradualmente e devem impactar especialmente micro e pequenos empresários.
“Estamos iniciando um ano teste da reforma tributária, que ano que vem já começa a entrar em vigor algumas especificidades da reforma e que é um ano de muito desafio”, afirmou.
Diante desse cenário, o Conjove tem intensificado ações de capacitação voltadas aos associados para traduzir as mudanças em uma linguagem acessível aos empresários.
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“A gente precisa falar na linguagem do empresário. É importante que o tributarista, o contador saiba falar na linguagem do empresário”, disse.
O dirigente ressaltou ainda que a entidade busca esclarecer os impactos da reforma no cotidiano das empresas, sobretudo para microempreendedores individuais (MEIs).
“As pessoas vão sentir sobre a reforma tributária porque tem muitas mudanças internas”, pontuou.
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