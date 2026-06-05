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Economia

Concessionária de água fará atualização cadastral de moradores do Jurunas, em Belém

Ação permite acesso à Tarifa Social, com desconto de 50% na conta de água para famílias elegíveis

O Liberal
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Conforme a concessionária, a atualização cadastral permite descontos de até 30% em dívidas e redução de 50% na conta de água (Foto: Divulgação)

De 8 a 10 de junho, a concessionária Águas do Pará vai fazer uma ação itinerante para a atualização cadastral  de moradores do bairro do Jurunas, em Belém. A iniciativa vai acontecer na Praça Amazonas, ao lado do Espaço São José Liberto, das 8h30 às 17h, e quer assegurar o acesso à Tarifa Social, com desconto de 50% na conta de água para famílias elegíveis, além de condições especiais para negociação de débitos e recebimento de avisos sobre os serviços da empresa.

Conforme a concessionária, a atualização cadastral também permite descontos de até 30% em dívidas e redução de 50% na conta de água. A concessionária informou que tem meta de atualizar os dados cadastrais de mais de 600 mil clientes em todo o estado. O objetivo é modernizar o relacionamento com os usuários, ampliar o acesso a benefícios e facilitar a comunicação sobre os serviços prestados.

A empresa destaca que com as informações corretas no sistema, a Águas do Pará consegue identificar e incluir famílias elegíveis na Tarifa Social e os clientes, com o cadastro atualizado, passam a receber avisos antecipados sobre manutenções programadas, interrupções temporárias no abastecimento e orientações de consumo diretamente por SMS e WhatsApp.

Transparência e facilidade de informações

A atualização cadastral, diz a empresa, também facilita a negociação de débitos. A concessionária oferece descontos de até 30% sobre o valor principal das dívidas em atraso, isenção total de juros e multas e parcelamento em até 12 vezes com entrada facilitada. 

“Pelos canais digitais, o morador pode emitir a segunda via de contas, consultar o histórico de consumo, solicitar serviços e acompanhar protocolos em tempo real, eliminando a necessidade de enfrentar filas ou se deslocar para atendimento presencial”, destaca a gerente executiva Comercial da Águas do Pará, Beatriz Thayná.

A Águas do Pará reforça que a atualização cadastral deve ser realizada apenas pelos canais oficiais da concessionária. A empresa não envia mensagens nem realiza ligações solicitando dados pessoais aos clientes. Os canais oficiais são o aplicativo: Águas App (Android e iOS); o WhatsApp e telefone: 0800 091 0091; o site aguasdopara.com.br; e o atendimento presencial nas lojas físicas da Águas do Pará.

Documentos e dados necessários para atualização:

Para realizar a atualização cadastral, o titular da ligação deve apresentar:

•     Nome completo;

•     CPF ou CNPJ;

•     Número de telefone com DDD;

•     Endereço de e-mail.

 

Serviço:

Ação de atualização cadastral - Jurunas

Data: 8 a 10 de junho

Horário: 8h30 às 17h

Local: Praça Amazonas, ao lado do Espaço São José Liberto, bairro do Jurunas, em Belém.

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