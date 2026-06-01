Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Em Belém, profissionais de Rh apontam baixo envolvimento de candidatos como entrave para seleção

Comportamento na capital paraense acompanha uma pesquisa nacional que revela que 60% das empresas veem a falta de empenho como causa de não contratação

Valéria Nascimento
fonte

Guia Salarial 2026 da Michael Page, empresa com atuação global em recrutamento, mostra que 60,6% das empresas apontam a falta de entusiasmo de candidatos como motivo para não contratação (Foto: Reprodução | Senado Federal)

A dificuldade de contratar no Brasil já não está apenas na escassez de talentos, mas na falta de engajamento de quem se candidata às vagas. É o que revela o Guia Salarial 2026 da Michael Page, empresa com atuação global em recrutamento e seleção de pessoas. Segundo o levantamento, 60,6% das empresas apontam o baixo envolvimento dos candidatos como um dos principais entraves nos processos seletivos.

Em Belém, profissionais de Rh, como Érica Figueiredo e Thaís Pinheiro, que atuam com o processo de contratação de trabalhadores, disseram não se surpreenderem com os resultados da pesquisa. Na prática, isso já vem sendo percebido há algum tempo, afirmaram as duas profissionais.

"Um ponto muito frequente está relacionado à forma como muitos candidatos conduzem a própria candidatura”, disse Érica Figueiredo. Por sua vez, Thaís Pinheiro afirmou: “Muitos candidatos participam dos processos sem conhecer a empresa ou sem demonstrar real interesse pela vaga, e isso acaba impactando diretamente o recrutamento”.

'Há demora para preencher vagas', aponta psicóloga

Thaís Pinheiro é psicóloga com quatro anos de experiência na área de recrutamento e seleção em empresas do ramo de agronegócio e varejo, tanto nacionais quanto regionais. Ela afirma que já viveu situações em que as vagas demoraram para serem fechadas justamente pela dificuldade de encontrar profissionais ‘realmente engajados’, destaca.

"Hoje, além da parte técnica, as empresas valorizam competências comportamentais, como criatividade, iniciativa, inteligência emocional e boa comunicação, porque são habilidades que fazem diferença no dia a dia das equipes. O profissional que busca uma oportunidade precisa entender que não basta apenas preencher requisitos: é importante demonstrar interesse genuíno, preparo, vontade de aprender e alinhamento com a cultura da empresa”, disse Thaís.

image Érica Figueiredo tem 11 anos de atuação profissional com seleção no setor privado: "Além da parte técnica, é preciso competência comportamental", diz ela. (Foto: Arquivo Pessoal)

Érica Figueiredo tem 11 anos de atuação profissional na área de recrutamento e seleção no setor privado, e ressalta que "atualmente os atrativos da vaga influenciam diretamente no interesse dos candidatos".

'Candidato precisa conhecer a si mesmo', destaca profissional de Rh

Figueiredo explica que "salários compatíveis com o mercado, benefícios, possibilidade de crescimento e qualidade do ambiente de trabalho tendem a gerar mais procura. "Porém, junto a isso, entra também a responsabilidade do candidato em compreender o próprio perfil profissional e avaliar se realmente ele tem alinhamento com a vaga e com aquilo que a empresa busca”, salienta Érica.

Ela explica que é comum a área de recrutamento receber currículos incompletos. “Há currículos pouco elaborados, sem informações importantes ou até desatualizados. Além disso, muitos profissionais acabam enviando currículo para diversas vagas sem analisar se realmente têm perfil para os requisitos solicitados”.

Na rotina do recrutamento, pontua Érica, os profissionais de Rh veem que parte dos candidatos nem leem atentamente a descrição da vaga, as exigências ou as atribuições do cargo. “Isso impacta diretamente o engajamento no processo seletivo. Muitas vezes, o candidato participa das etapas sem clareza sobre a oportunidade ou sem interesse na função específica”.

"Costumo dizer que, em muitos casos, o candidato perde para ele mesmo, justamente pela falta de atenção, preparo ou cuidado na forma como se apresenta profissionalmente”, disse Érica Figueiredo. Ela acrescentou: “Hoje, o profissional que busca uma oportunidade precisa entender que apenas cumprir requisitos básicos já não é suficiente”.

Uma das dicas de Érica passa pela proatividade antes mesmo de ingressar na empresa. “Pesquisar sobre a empresa”, diz ela, é uma ótima ação para quem quer mostrar desembaraço na entrevista, e conteúdo sobre o foco do negócio empresarial.

"O mercado tem valorizado profissionais que conseguem unir competência técnica, habilidades humanas e postura profissional”, ressalta Érica. Mas, não só isso, ela completou: “Elaborar um currículo claro e objetivo, compreender a função desejada, participar das etapas com preparo, comunicar seus objetivos profissionais com clareza e demonstrar comprometimento são aspectos cada vez mais observados pelos recrutadores. Isso aparece em atitudes simples do processo seletivo”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

emprego

falta de engajamento de candidato
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

pecuária

Ministério aprova protocolo privado de exportação de bovino livre de antimicrobianos

Na portaria, a secretaria esclarece que o protocolo tem a finalidade de subsidiar a emissão da certificação oficial brasileira para exportação de bovinos e búfalos não submetidos a manejo

01.06.26 17h52

ECONÔMIA

Declaração do IR pode passar a ser automática em até três anos

Contribuinte não precisará mais preencher a declaração

01.06.26 16h49

dívidas

Durigan: governo em breve terminará conversas e anunciará o Desenrola para adimplentes

Ministro afirmou que a ideia é impedir que as pessoas migrem para a inadimplência devido a juros muito altos

01.06.26 16h23

jornada de trabalho

Acho que aprovamos fim da 6x1 no Senado até o recesso, avalia Durigan

Durigan argumentou que a escala 6x1 é aplicada desproporcionalmente sobre trabalhadores negros, mulheres e que ganham menos

01.06.26 15h18

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

PROFESSORES

Governo do Pará anuncia nova etapa de pagamento do Fundef para mais de 27 mil profissionais

Serão pagos R$ 597,9 milhões diretamente aos beneficiários, na forma de abono

29.05.26 17h25

ECONOMIA

FGTS libera novo saque de R$ 8,4 bilhões; saiba quem pode receber

Os valores podem ser utilizados pelos beneficiários, inclusive, para renegociação de dívidas por meio do programa Desenrola 2.0

26.05.26 8h39

RANKING

Belém está entre as piores capitais para viver no Brasil e fica atrás de Manaus, Palmas e Boa Vista

Capital paraense aparece entre os últimos lugares no Índice de Progresso Social (IPS) 2026; Porto Velho tem o pior desempenho do país, enquanto Manaus lidera na região Norte

20.05.26 11h02

PROGRAMA DE ESTÁGIO

Programa de estágio superior e técnico abre vagas para Belém e região metropolitana

Oportunidades contemplam estudantes de nível superior e técnico, com benefícios, capacitação profissional e atuação na unidade Belém

25.05.26 17h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda