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Economia

Faesp repudia decisão da UE sobre carnes e cobra posição do Mercosul

Entidade considera desrespeitosa a decisão, após 25 anos de negociações entre a UE e o Mercosul

Estadão Conteúdo
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Para a Faesp, a medida é discriminatória (Foto: Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) repudiou, em nota, a decisão da União Europeia (UE) de criar barreiras à importação de carnes, mel e subprodutos de origem animal vindos do Brasil. "É um profundo desrespeito que, após 25 longos anos de negociações entre a União Europeia e o Mercosul, com tudo acertado e alinhado entre as partes, o bloco europeu decida mudar as regras do jogo de forma casuística", afirmou a entidade. "Começam agora a surgir salvaguardas descabidas e arbitrárias, que não possuem qualquer lastro ou respaldo técnico e científico. Trata-se de uma manobra burocrática para criar travas artificiais ao comércio internacional."

De acordo com a Faesp, a medida é discriminatória. "O pretexto europeu, focado no uso de antibióticos, cai por terra diante dos fatos: os rebanhos de concorrentes diretos como os Estados Unidos, a Austrália e da Nova Zelândia utilizam rigorosamente os mesmos produtos fitossanitários e, convenientemente, não sofreram qualquer tipo de restrição, bloqueio ou veto por parte da UE. Essa disparidade de tratamento escancara um protecionismo comercial unilateral direcionado especificamente para tentar frear a nossa competitividade."

A Faesp cobra do governo federal "pulso mais firme em sua diplomacia comercial" e também uma posição mais firme do bloco. "É vital e urgente que a Argentina e o Uruguai se juntem a nós para construir um posicionamento regional unificado e robusto que demonstre a verdadeira força e o peso político-econômico do Mercosul. Não permitiremos que nos dividam para nos enfraquecer; o bloco precisa responder à altura dessa afronta", disse a entidade na nota assinada pelo presidente da Faesp, Tirso Meirelles.

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